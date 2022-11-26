選前之夜淋雨、情緒激昂 醫提醒長者3問題勿輕忽

昨晚不少候選人舉行選前之夜，熱情選民堅持到場支持，但昨日整夜下雨、氣溫驟降，醫師提醒，高齡長者若經歷一夜淋雨後，可能出現失溫、感冒，甚至憋尿一整夜後引起泌尿道感染等身體不適表現，若出現昏厥、意識改變、噁心、嘔吐甚至抽搐等症狀，應盡快就醫檢查。

長庚紀念醫院內科部高齡醫學科暨一般內科助理教授級主治醫師陳英仁表示，失溫是指人體溫下降到35度以下，而長者體溫控制、散熱系統較年輕人來得差，淋雨一夜可能造成失溫，後續恐引發昏厥、意識改變、噁心嘔吐等症狀。且在造勢場合長者要走路、情緒激動、嘶吼等，疲勞度過高，還有可能導致吸入性肺炎。

陳英仁說，雨勢大可能讓口罩被淋濕，長者若本身有氣喘、心肺疾病，所需氧氣量大，口罩被浸濕後恐導致吸氧量不足。且新冠疫情尚未完全緩解，長者在造勢場合群聚，都可能增加感染風險，也可能感染其他病毒，或感冒而流鼻水、發燒。若長者參與一整夜活動都沒喝水，高齡女性膀胱功能退化、高齡男性攝護腺問題等，憋尿後會使尿解不乾淨，增加泌尿道發炎狀況。

陳英仁建議，長者在氣候不穩定情況下，盡量不要去戶外，若出現失溫情況，不僅尿量會減少，也可能出現噁心、嘔吐、抽搐等，建議盡快送急診診治。

亞東醫院外科加護病房主任洪芳明表示，民眾參加選舉活動情緒激動，加上環境溫度影響，可能產生頭暈、頭痛，甚至讓原本心臟疾病，如心肌梗塞、心絞痛或冠狀動脈問題惡化等。此外長者也可能引發呼吸道疾病，例如嗆咳、新冠或者流感等，病毒傳播不一定戴外科口罩就能防得住。建議患有慢性疾病長者，若參加完活動後，後續出現頭暈、頭痛、胸悶、喘等症狀未能改善，應盡快就醫。

部分民眾在選舉後出現「選舉症候群」，三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啟斌表示，會出現此類困擾的民眾，大多對於「挫折忍耐力」不高，像是平時做事容易衝動、沒耐心、以自我中心、不考慮他人感受等，以及成長環境優渥沒遇過挫折，這類人對於選舉抱持高度期待，結果出爐一但不如預期，恐感到強烈失落感、產生焦慮等情緒問題。

葉啟斌指出，近期門診出現約1至2成情緒較激動患者，且伴隨嚴重失眠問題，因近期高度關注選情新聞，患者時常處於生氣、憂心等狀態，顯示對於選情有高度期望，若結果不如預期會難以接受。他表示，台灣是民主社會，民眾應學習與他人相處、避免自我中心思考，對於選舉結果應該坦然接受，才是民主進步社會該有的態度。

葉啟斌建議，民眾可以透過3種方式調適心情，第一是「思考回歸到自己身上」，避免不斷關注選舉事情，將自己份內的事做好，包括如常上班、上課，以及正常時間吃飯及睡覺，維持良好生活習慣。第二是「適度談論」，有些人內心想法不吐不快，可以向身邊親近、安全的人分享，說出口可讓心情舒緩。第三是「運動」，不愉快、忿忿不平的心情透過運動可得到紓解。