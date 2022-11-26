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5億振興計畫11月將用罄 客運仍有233條路線減班

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了振興客運，交通部公路總局斥資5億元補助國道客運、一般公路客運。圖／基隆市政府提供
為了振興客運，交通部公路總局斥資5億元補助國道客運、一般公路客運。圖／基隆市政府提供

疫情重創客運業生意，為了振興客運，交通部公路總局斥資5億元補助國道客運、一般公路客運。根據公路總局統計，補助款已撥出4.84億元，僅剩1600萬元，預計11月底前用罄，公路總局表示，隨著疫情趨緩，載客量已有明顯成長，後續將回歸一般的公路計畫補助。

為了振興客運，公路總局祭出五億元預算，7月起針對客運搭載旅客按人頭補貼15到70元。根據公路總局統計，10月總計獎助328條路線；運量部分，國道客運較同年6月成長1.35倍；一般公路（不含補貼路線，以下皆同）則較同年增加1.6倍。

根據公路總局統計，今年6月整體運量為382萬9296人次，7月則升高到480萬4747人次(為6月的1.25倍)、8月為517萬6585人次(6月的1.35倍)、9月為508萬3364人次(為6月的1.33倍)、10月總計538萬4315人次(為6月的1.41倍)。

不過儘管運量回升，但若以單一10月相比，疫情前、108年10月整體運量總計為976萬1107人，如今雖然運量回升到538萬餘人次，但仍只有疫情前的55.16%。

此外，根據公路總局統計，自去年5月17日開放業者疫情減班以來，共有47家業者、440條路線提出申請調整班次；目前雖已有207條路線陸續恢復為原核定班次，但仍有233條路線(國道149條，一般公路84條)減少班次。

對此，公路總局表示，隨著疫情回穩，再加上振興方案上路，乘客量都有持續在成長，和今年6月相比，運量平均上升25％至35％不等。目前5億元預算還剩1600萬元，預計11月底用罄，後續將回歸一般公運計畫補助。

疫情 國道客運

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