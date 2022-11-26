聽新聞
test
0:00 / 0:00
投票日高雄天氣晴 高鐵多班南下列車票熱銷
今天是投票日，高雄天氣晴朗，外界關注投票率是否會提高。今早高鐵左營站湧現返鄉人潮，多班南下列車熱銷近完售。台鐵高雄車站則比平常假日人潮更少，站長上官慧珠說，大多要返鄉投票的人已在昨晚回到高雄，預估下午四點後人潮會更少，大多在家看開票狀況。
今天有近30班高鐵南下列車票熱銷，近完售，包括車次0803、0203、0603、0805、1607等近30班列車。高鐵表示，今早6點15分第一班從南港發車的列車票熱銷，可發現返鄉人潮踴躍。熱銷車次從首班列車起，一直到中午左右從台北、南港發車的列車都近完售。
大概在上午8、9點高鐵左營站已出現返鄉人潮，以列車行駛時間估算，下午2點至3點還會有一波人潮。高鐵也說，目前疫情已穩定，運量已恢復如疫情前，今天與平常假日相比運量差異不大。
反觀台鐵，今天高雄車站未出現搭車人潮，上官慧珠指出，觀察運量，今天上午比往日例假日人潮更少。估計長途返鄉人潮已在昨晚都回到高雄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言