投票日高雄天氣晴 高鐵多班南下列車票熱銷

今天是投票日，高雄天氣晴朗，外界關注投票率是否會提高。今早高鐵左營站湧現返鄉人潮，多班南下列車熱銷近完售。台鐵高雄車站則比平常假日人潮更少，站長上官慧珠說，大多要返鄉投票的人已在昨晚回到高雄，預估下午四點後人潮會更少，大多在家看開票狀況。

今天有近30班高鐵南下列車票熱銷，近完售，包括車次0803、0203、0603、0805、1607等近30班列車。高鐵表示，今早6點15分第一班從南港發車的列車票熱銷，可發現返鄉人潮踴躍。熱銷車次從首班列車起，一直到中午左右從台北、南港發車的列車都近完售。

大概在上午8、9點高鐵左營站已出現返鄉人潮，以列車行駛時間估算，下午2點至3點還會有一波人潮。高鐵也說，目前疫情已穩定，運量已恢復如疫情前，今天與平常假日相比運量差異不大。