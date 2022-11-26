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雨下到這天！下周三東北季風各地有感降溫 北部低溫下探16度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今明兩天雖然水氣逐漸減弱，不過受到東北季風微增強的影響，迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫雨的機會，中南部則逐漸轉為多雲、看得到陽光的天氣。本報資料照片
今明兩天雖然水氣逐漸減弱，不過受到東北季風微增強的影響，迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫雨的機會，中南部則逐漸轉為多雲、看得到陽光的天氣。本報資料照片

今明兩天雖然水氣逐漸減弱，不過受到東北季風微增強的影響，迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫雨的機會，中南部則逐漸轉為多雲、看得到陽光的天氣。

氣象局表示，明天隨著東北季風減弱，環境會轉為偏東風，整體來說降雨會以東半部為主，以及北部靠東側山區，例如石碇、貢寮一帶，下周一、周二各地天氣穩定，將會恢復多雲到晴的天氣。

不過氣象局說，下周二晚間隨著鋒面通過，東北季風增強，下周三、四起，北部、東半部又會開始出現局部短暫雨，這波雨勢會一直到下周五東北季風減弱才逐漸和緩。

至於氣溫方面，氣象局表示，今天只有迎風面的北台灣溫度較低，高溫約24度左右，中部、花東地區則是25、26度，南部則是28、29度，局部地區甚至會出現30度高溫。

氣象局表示，明天各地低溫仍維持21至23度，不過高溫會略微回升1、2度。明後兩天各地都有可能出現接近30度的高溫；另外在鋒面接近過程，西半部、離島的金門、澎湖、馬祖可能會出現局部霧。

氣象局表示，下周三清晨又一波東北季風報到，由於這波東北季風較強，各地都有感降溫，最低溫預估會出現在下周四清晨，屆時北台灣低溫僅剩16、17度，中部花東地區則是18、19度，南部20度左右；高溫部分，北台灣高溫沒有明顯回升，整天都會感覺很涼，中部則是23、24度，南部27、28度，日夜溫差大。

氣象局表示，這波東北季風將一路影響到下周四，下周五氣溫才會逐漸回升，高溫回到25度左右。

今明兩天雖然水氣逐漸減弱，不過受到東北季風微增強的影響，迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫雨的機會，中南部則逐漸轉為多雲、看得到陽光的天氣。本報資料照片
今明兩天雖然水氣逐漸減弱，不過受到東北季風微增強的影響，迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫雨的機會，中南部則逐漸轉為多雲、看得到陽光的天氣。本報資料照片

高溫 東北季風 氣象局

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