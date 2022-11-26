投票日這些地區帶雨具備用 下周二深夜起冷空氣南下急降溫

今天九合一選舉投票日，天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，上午仍受華南雲雨區東移影響，北部天候仍差，為陰有短暫陣雨天氣，中部地區亦有零星陣雨機會。

他說，下午雲雨區減弱，中北部降雨趨緩，但在東北季風增強影響下，北海岸至東北角、宜蘭、花蓮會有迎風面降雨發生，因此白天出門投票時要注意一下降雨的狀況，建議攜帶雨具。南部地區天氣大致穩定，受到華南雲雨區的影響較小，但整體雲量較多，天氣以多雲到陰為主。

明天東北季風將迅速減弱，林琮訓說，隨著大陸高壓東移出海，環境漸轉為偏東到東南風環境，迎風面東半部仍有局部短暫陣雨，另外白天仍有華南雲系東移，為北部地區帶來一波雨勢，實際的降雨狀況要視雲系南北的位置差異而定，若較偏北，則降雨狀況可能就不明顯；中南部地區大致回復穩定多雲到晴的好天氣，局部會有陽光露臉，一掃陰霾。

下周一天氣會更進一步好轉，林琮訓說，環境風向從東南風轉為偏南風，副熱帶高壓中心位於台灣附近，水氣顯著減少，大氣趨向穩定，預估各地都會是晴到多雲的天氣。

他說，氣溫偏暖，高溫可達28-30度，局部有機會達到30-32度，低溫亦有所回升，但空曠地區早晚仍較涼，要注意日夜溫差變化，午後山區雲量會稍微增多，不過這個季節已經不會有明顯的午後對流發展，好天氣持續到下周二白天。

下周二晚間天氣開始有所變化，林琮訓說，北方有較強冷空氣醞釀，並伴隨鋒面系統南下通過，預估北部、東半部地區將再轉為陰陣雨的天氣型態，氣溫劇烈變化，下周三只剩21-22度，降溫十分有感，夜間低溫大致降到16-17度。

他表示，雖然還不到大陸冷氣團等級，但已經是今年入秋以後，冷空氣南下最明顯、最強的一次；中南部地區因為位於背風側，天氣上受到的影響不大，仍然是多雲到晴的好天氣，氣溫降幅較小，中部地區高溫降至24-25度，低溫18-19度、南部地區高溫變化不大，低溫則略降至20度上下，日夜溫差仍大，早晚要多添加衣物，做好保暖。

他說，冷空氣影響至下周五，因此大家可以把稍微厚的衣物拿出來，為下周的降溫做好準備。