投票日高雄終於揮別「灰面紗」 藍天白雲看得到摩天樓了

今天投票日，高雄揮別連日空氣品質不佳陰影，不僅天氣晴朗，藍天白雲，市區摩天樓也不再披上「灰面紗」，以「乾淨」面貌露出在市民眼前，少了空汙，市民樂開懷「終於揮別灰濛濛的天氣」，今投票將持續至下午4時，市長陳其邁受訪時也希望市民踴躍外出投票。

高雄入秋以來一直飽受空汙影響，其中11月初甚至出現紅色燈號，近日站在高雄市鬧區的中山、中華路，往摩天大樓群望去高樓則宛如披上灰面紗，看不清楚原貌。

根據環保署空氣品質監測資料，高雄市13個測站今空品概況顯示為「普通」，其中湖內、美濃測站還顯示為「良好」，與前幾天灰濛濛的天氣相比，今早投票日高雄市區罕見出現萬里晴空，市區主要幹道如中山、中華路等，往遠處望去都能看到摩天大樓群，不再有灰濛濛的霧埋擋道。