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投票日高雄終於揮別「灰面紗」 藍天白雲看得到摩天樓了
今天投票日，高雄揮別連日空氣品質不佳陰影，不僅天氣晴朗，藍天白雲，市區摩天樓也不再披上「灰面紗」，以「乾淨」面貌露出在市民眼前，少了空汙，市民樂開懷「終於揮別灰濛濛的天氣」，今投票將持續至下午4時，市長陳其邁受訪時也希望市民踴躍外出投票。
高雄入秋以來一直飽受空汙影響，其中11月初甚至出現紅色燈號，近日站在高雄市鬧區的中山、中華路，往摩天大樓群望去高樓則宛如披上灰面紗，看不清楚原貌。
根據環保署空氣品質監測資料，高雄市13個測站今空品概況顯示為「普通」，其中湖內、美濃測站還顯示為「良好」，與前幾天灰濛濛的天氣相比，今早投票日高雄市區罕見出現萬里晴空，市區主要幹道如中山、中華路等，往遠處望去都能看到摩天大樓群，不再有灰濛濛的霧埋擋道。
受惠好天氣，今早各區投開票所已陸續湧現人潮，高雄市長陳其邁、國民黨市長候選人柯志恩陸續完成投票，陳其邁稍早受訪時也希望選民，踴躍投票，「因為你不投票就是別人幫你決定你的未來。」選務人員預估，若維持好天氣，投票率應會更為踴躍。
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