中華郵政兔年郵票樣式曝光 12月1日正式發售
為了迎接新年到來，中華郵政以新年生肖「兔」為題材，將於12月1日發行「新年郵票（111年版）」1套2枚及小全張1張，圖案以「富貴圓滿喜迎春」為設計概念，將靈巧的兔子融入吉祥圓滿的背景。新年郵票的郵票面值分別為6元及13元；小全張面值為15元。
為增添集郵樂趣，中華郵政公司續製作「新年郵票（111年版）印刷全張」郵品，郵票發行當日在台北北門郵局等40處營業地點供售，售價1400元，郵品內含未裁切之面值6元及13元郵票全張（20枚）各2張、小全張印刷全張（9小張）1張及證書1份，全張紙邊皆保留印製過程所標記之色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納。
配合郵票發行，中華郵政表示，印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，將提前於11月29日發售；另製作預銷首日戳低值封、 套票封及小全張封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。
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