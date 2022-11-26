中華郵政兔年郵票樣式曝光 12月1日正式發售

想要甩去肥肉，練就一身窈窕身材，是許多人的夢想目標。曾經演出過「超時空要愛」、「101次求婚」等劇碼的韓國女星趙銀淑，就以一種相當特殊的方式，在一個月內成功減重好幾公斤。

2022-11-26 08:56