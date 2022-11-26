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哪裡有感地震最多 為何西部地震易嚴重災情？氣象局解惑
哪裡的有感地震最多？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專說，在氣象局的分區統計中，把台灣分成七個區域，為台北、台中、嘉南、高屏、宜蘭、花蓮、台東區，各個區域的地震成因和特性都不盡相同。有感地震最多的答案是花蓮，「難怪東部人遇到地震可以面不改色」。
「報地震 - 中央氣象局」說，每年在台灣觀測到的地震大約2萬多到4萬多次之間，有感地震則有700至2000多次。台灣各地地震活動比例差異很大，以有感地震為例，在1991-2018年的數據中，花蓮地區就占48.7%，台灣有將近一半的有感地震都在花蓮發生，台北地區卻只有0.7%
在台北、花蓮、台東等北部與東部分區，「報地震 - 中央氣象局」說，有許多地震都是來自板塊碰撞和隱沒帶的深部地震。同時也包含大屯火山、龜山島的小型淺層地震，還有東北部外海來自沖繩海槽擴張的淺震。台中、嘉南與高屏等中南部分區，地震深度較淺，有許多地震都與活動斷層有關，而高屏地區的西南外海也有隱沒構造。
「報地震 - 中央氣象局」表示，同時也因為人口密度高，台灣西半部的地震容易釀成嚴重的災情，像是震斷龍騰大橋的新竹台中地震、來自車籠埔斷層的九二一大地震，震塌大樓的高雄美濃地震。
「報地震 - 中央氣象局」表示，根據統計，台灣曾經發生15次百人以上死亡的災害地震，千人以上死亡的災害地震也有驚人的5次。地震不僅距離我們很近，也嚴重威脅著我們的生命財產安全，因此了解地震與防災知識，是身為台灣人一定要認真做好的功課。
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