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天氣好轉高溫上看32度 吳德榮：下周三四冷空氣籠罩 氣溫降幅逾10度

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天氣好轉高溫上看32度 吳德榮：下周三四冷空氣籠罩 氣溫降幅逾10度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天白天起雲帶減弱、天氣好轉；中南部轉多雲時晴，北部及東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。本報資料照片
今天白天起雲帶減弱、天氣好轉；中南部轉多雲時晴，北部及東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起雲帶減弱、天氣好轉；中南部轉多雲時晴，北部及東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。北台灣偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼；北部18至26度，中部20至31度，南部21至32度，東部20至30度。

吳德榮說，明天鋒面北移，中南部多雲時晴，北部短暫雨後多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫回升，各地舒適微熱、早晚涼。下周一、周二各地晴時多雲，氣溫續升，白天微熱，各地區高溫在30度以上，早晚涼。

吳德榮表示，下周二半夜、東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降。下周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷。下周五北部、東半部仍有局部雨，冷空氣稍減弱，氣溫微升，北台灣仍偏冷。

他說，下周三晚、周四晨氣溫降至最低；但台北氣象站最低氣溫約只能降至17度，比大陸冷氣團的定義高3度。冷空氣雖不夠強，但因為是入冬第一波、又有氣溫驟降超過10度的過程，感受上會比較冷；而且北台灣的自動觀測站，將會出現13、14度的平地最低氣溫，還是要注意保暖。

吳德榮 保暖 冷氣團

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