從個人健康至環境健康 大林慈濟獲國際醫院聯盟肯定

全院茹素、鼓勵員工住宿、設定飲水機加熱時段、以冷卻水塔的廢水來沖馬桶、做好醫療廢棄物分類....，大林慈濟醫院這十幾年來致力於降低碳排放、重視環境健康，贏得今年」國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」，為國內首次獲獎的醫療院所。

國際醫院聯盟（IHF）11月9日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行「第45屆世界聯合醫院會議」，今年主題是「Global Learnings, Local Actions: Sustainable Healthcare」 (全球學習、在地行動：持續醫療照護)。

大林慈濟以「2050淨零排放：從患者、人類到地球的醫院氣候行動」計畫獲獎，大林慈濟醫院副院長林名男表示，多年來，慈濟醫療團隊鼓勵所有同仁珍惜用水、隨手關燈、不搭電梯、使用環保餐具，希望達到減碳。

慈濟醫療團隊全院茹素，且積極做環保、規畫冷氣配置，為了減少通勤所帶來碳排放，院方興建宿舍，鼓勵同仁住宿，更將醫療廢棄物分為九大類，從維護個人健康，擴展至環境健康。