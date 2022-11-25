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從個人健康至環境健康 大林慈濟獲國際醫院聯盟肯定

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
大林慈濟醫院副院長林名男(左一)代表大林慈院領取「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」。圖／大林慈濟提供
大林慈濟醫院副院長林名男(左一)代表大林慈院領取「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」。圖／大林慈濟提供

全院茹素、鼓勵員工住宿、設定飲水機加熱時段、以冷卻水塔的廢水來沖馬桶、做好醫療廢棄物分類....，大林慈濟醫院這十幾年來致力於降低碳排放、重視環境健康，贏得今年」國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」，為國內首次獲獎的醫療院所。

國際醫院聯盟（IHF）11月9日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行「第45屆世界聯合醫院會議」，今年主題是「Global Learnings, Local Actions: Sustainable Healthcare」 (全球學習、在地行動：持續醫療照護)。

大林慈濟以「2050淨零排放：從患者、人類到地球的醫院氣候行動」計畫獲獎，大林慈濟醫院副院長林名男表示，多年來，慈濟醫療團隊鼓勵所有同仁珍惜用水、隨手關燈、不搭電梯、使用環保餐具，希望達到減碳。

慈濟醫療團隊全院茹素，且積極做環保、規畫冷氣配置，為了減少通勤所帶來碳排放，院方興建宿舍，鼓勵同仁住宿，更將醫療廢棄物分為九大類，從維護個人健康，擴展至環境健康。

為了省電、減少碳排放，大林慈濟醫院連病房、開刀房等開門幅度也斤斤計較，盡可能地降低冷氣外洩。林名男指出，在所有慈濟醫療團隊的努力下，每年減少至少三千公噸的碳排放，這也是這次獲得國際醫院聯盟肯定的主因。

大林慈濟醫院榮獲今年「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」。圖／大林慈濟提供
大林慈濟醫院榮獲今年「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」。圖／大林慈濟提供
大林慈院鼓勵同仁力行節能減碳，也朝著2050淨零排放的目標前進。圖／大林慈濟提供
大林慈院鼓勵同仁力行節能減碳，也朝著2050淨零排放的目標前進。圖／大林慈濟提供

慈濟 碳排放 團隊

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