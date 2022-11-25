出門投票！明天上半天 這2地雨神攪局但雨勢和緩

受華南雲雨區東移影響，氣象局指出，台灣中部以北、東北部地區明將有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，南部地區有零星短暫雨。氣象局預報中心課長林秉煜表示，今晚到明天清晨、上半天會有一波水氣通過，但雨勢跟昨天比起來相對趨緩。

明天就是九合一選舉投票日，民眾關心天氣狀況。林秉煜表示，今晚到明天清晨、上半天將有一波水氣通過，今明兩天的雨勢跟昨天相比，相對緩和，但提醒北部、東半部都還是會有偶爾下雨的情況發生。 氣溫部分，溫度略為下降，但不是太大，感受會跟昨天差不多。

未來一周天氣，林秉煜說，周日整體下雨雨區又更少，主要在北部地區有局部零星降雨，時間也不長，東部也是偶有雨，天氣最好時間落在下周一到周二上半天，各地都有陽光露臉的機會，氣溫也會明顯回升，相對偏暖、舒適。

但到了下周二晚上又變天。林秉煜表示，下周二晚起，鋒面通過及東北季風增強，屆時北部、東半部降雨機率會再提高，溫度也會下降，北部低溫來到18度，甚至16度，中南部地區則是清晨氣溫偏低，日夜溫差大。