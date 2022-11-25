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廉航便宜為何還有人搭一般航空？ 關鍵原因一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇搭乘廉航價格相對便宜，為什麼還有人願意搭乘一般航空。示意圖／ingimage
網友好奇搭乘廉航價格相對便宜，為什麼還有人願意搭乘一般航空。示意圖／ingimage

近期疫情趨緩，許多人紛紛到日本等國家旅行，有網友就好奇詢問現今有許多廉航可以搭乘，相對比一般航空便宜，直呼「搭比較貴的人，是在想什麼？」許多網友則紛紛表示差別在於時段、服務、舒適度、行李托運等問題。

一位網友在PTT上表示，過去機票昂貴，所以能出國玩總是讓人羨慕不已，如今已經是個不到萬元就能出國的時代，撇開疫情帶來的高價位，他好奇「既然平常廉航那麼多，那還是去搭長榮華航，這種比較貴的，是在想什麼？」

許多人紛紛回覆原因在於，「椅子比較小比較窄」、「人家想享受搭飛機的服務」、「時段爛、椅子小、行李重量額度低」、「懶得搶特價票，廉航時間都比較不好」。

提及廉航問題，許多人表示「廉航超賣有可能會找理由拉掉你的位置」、「廉航要便宜只有搶到促銷，對行李要求錙銖必較」、「買的是服務跟品質而不是廉價航空」、「服務和舒適度還是有差」、「（廉航）機場位置交通不便，要多花車錢」。

其他人則表示，「廉航沒事還好，出問題搞死你，幹嘛沒事找罪受」、「其實你這問題滿廢的，大概就像為什麼有人要搭商務艙一樣」、「搭過一次就不想再搭廉航」、「便宜的價差在你看不到的地方」、「便宜機票不能累積里程」。

廉航 長榮 華航

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