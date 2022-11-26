被陌生人當面嫌胖 韓女星靠吃辣減肥「一個月瘦7公斤」
想要甩去肥肉，練就一身窈窕身材，是許多人的夢想目標。曾經演出過「超時空要愛」、「101次求婚」等劇碼的韓國女星趙銀淑，就以一種相當特殊的方式，在一個月內成功減重好幾公斤。
根據日本媒體「beauty news tokyo」報導，身高163公分的趙銀淑，某次在SPA的時候，被一位不認識的旁人說「希望你能夠瘦一點」。就在這句毒舌批評後，趙銀淑便開始認真減重。
趙銀淑後來使用的減肥方法，是藉由著大量食用「辣椒素」相關的食物，來刺激身體新陳代謝，增加體溫來達到減重效果。像是用辣醬、綠辣椒搭配豆腐食用等等。若是無法吃辣椒，其他如生薑、黑胡椒等也有類似功效。趙銀淑就靠著這樣的方式，一個用從54公斤，減為47公斤。
這些刺激性的味道，會透過舌頭連到腦部，促進交感神經活性化，變成像是緊張或運動一般的狀態。而因為血液循環的關係，也有讓體溫上生、抗寒的功效在。另外也會因為味覺充分被辣味刺激，自然減少對鹽分、糖份的攝取，可說是一舉兩得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言