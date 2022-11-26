被陌生人當面嫌胖 韓女星靠吃辣減肥「一個月瘦7公斤」

想要甩去肥肉，練就一身窈窕身材，是許多人的夢想目標。曾經演出過「超時空要愛」、「101次求婚」等劇碼的韓國女星趙銀淑，就以一種相當特殊的方式，在一個月內成功減重好幾公斤。

根據日本媒體「beauty news tokyo」報導，身高163公分的趙銀淑，某次在SPA的時候，被一位不認識的旁人說「希望你能夠瘦一點」。就在這句毒舌批評後，趙銀淑便開始認真減重。

趙銀淑後來使用的減肥方法，是藉由著大量食用「辣椒素」相關的食物，來刺激身體新陳代謝，增加體溫來達到減重效果。像是用辣醬、綠辣椒搭配豆腐食用等等。若是無法吃辣椒，其他如生薑、黑胡椒等也有類似功效。趙銀淑就靠著這樣的方式，一個用從54公斤，減為47公斤。

這些刺激性的味道，會透過舌頭連到腦部，促進交感神經活性化，變成像是緊張或運動一般的狀態。而因為血液循環的關係，也有讓體溫上生、抗寒的功效在。另外也會因為味覺充分被辣味刺激，自然減少對鹽分、糖份的攝取，可說是一舉兩得。