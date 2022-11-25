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是你嗎？全家便利商店9-10月統一發票千萬特別獎在高雄

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店本期（2022年9-10月）中獎統一發票，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在全家便利商店高雄天誠店購買麻辣燙等4項餐飲商品，共花費154元就幸運中大獎（圖為示意圖）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本期（2022年9-10月）中獎統一發票，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在全家便利商店高雄天誠店購買麻辣燙等4項餐飲商品，共花費154元就幸運中大獎（圖為示意圖）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店本期（2022年9-10月）中獎統一發票，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在全家便利商店高雄天誠店購買麻辣燙等4項餐飲商品，共花費154元就幸運中大獎。特獎200萬元開出2組，幸運得主分別於全家便利商店永和御林店、台南南園店消費，其中有消費者僅花費38元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，獎項分別於全家便利商店台灣大道店、和美新矽品店、台中鼎安店、淡水山海店開出，有消費者購買Fami!ce全家霜淇淋花費49元就帶走頭獎，還有幸運兒僅花費30元購買飲品就成為頭獎得主。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家便利商店共開出3組，分別位於新竹金元寶店、台中鑫貴店、新店金采店，有趣的是，三店的店名皆幸運帶「金」；其中有消費者僅花費20元購買兩顆茶葉蛋即獲得100萬大獎，相當幸運。

便利商店 統一發票 頭獎

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