注意媽媽殺手 婦人喉嚨痛竟甲狀腺癌 靠三招提早發現

甲狀腺癌是國人女性常見癌症之一，根據台灣癌症登記報告，甲狀腺癌連續3年蟬連女性十大癌症第4位，好發族群為45至55歲媽媽族群，可說是媽媽健康殺手。專家提醒40、50歲女性，平時以「推吞觸」口訣自我檢測，如發現異常腫塊，應積極就醫檢查。

台灣甲狀腺醫護衛教暨健康促進協會理事長諶鴻遠表示，甲狀腺癌可能因基因、生活習慣、環境因素有關，又因早期多半無症狀，若已出現聲音沙啞、吞嚥有異物感、不明原因咳嗽等，可能已到中晚期。

「推吞觸」三招有助自我察覺，「推」是看自己的脖子有無硬塊、「吞」對著鏡子吞食或吞水，看喉結下方的甲狀腺有無異物、「觸」從耳下開始摸到頸部中間，若有不對稱等應注意。

諶鴻遠表示，多數早期分化型甲狀腺患者可透過手術、放射碘治療清除癌細胞，10年存活率約80至90%，但臨床上仍有5至15%的患者，放射碘治療無效或不適用，晚期10年存活率僅10%，患者平均生存期僅剩3至5年。

研究顯示，患者使用一線標靶藥物治療後惡化，平均無惡化存活期不到2個月。近年多重標靶藥物擁有能對抗癌症的多個靶點，包括阻斷腫瘤血管新生、抑制癌細胞轉移、減少抗藥性等，且能延長5倍、11個月無惡化存活期，加上副作用較小，患者仍可保有生活品質。

五年前，當時約55歲的李小姐吞嚥不適，原以為感冒，進一步檢查確診分化型甲狀腺癌，考量兒女小，希望爭取與家人相處時間，積極接受手術、接續放射碘等治療，但腫瘤並未縮小。雖接受標靶藥物治療，一年後腫瘤仍持續變大、且出現手足症候群等副作用。當時有機會加入新藥臨床試驗，現在服藥2年半，雖有腹瀉、腹脹副作用 ，但控制穩定。

收治李小姐的成大醫院腫瘤醫學部主治醫師、國衛院癌症研究所副研究員蔡慧珍表示，晚期分化型甲狀腺癌患者若放射碘治療無效或不適用，過去可用一線標靶藥物阻斷、抑制新生腫瘤血管，雖有健保給付，但標靶藥物帶來的副作用，包括落髮、手足症候群、腎功能下降、蛋白尿等，讓15至20%的患者不得已停藥。

蔡慧珍解釋，新型多重標靶藥物擁有能對抗癌症多個靶點，包含阻斷腫瘤血管新生、抑制癌細胞轉移、減少抗藥性等，患者治療時可保有生活品質。目前新型多重標靶藥物已獲NCCN（美國國家癌症資訊網）、ESMO（歐洲腫瘤學學會）國際治療指引推薦，可成為對放射碘治療無效或不適用的晚期分化型甲狀腺癌患者二線治療選擇，在國內已取得藥證，但健保尚未給付。