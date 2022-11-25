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幸運兒只花125元就中獎！ 萊爾富這門市開出千萬發票

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只花125元！9-10月期統一發票千萬元特別獎在「萊爾富桃縣觀音店」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
民國111年9-10月期統一發票已出爐，萊爾富開出特別獎1,000萬元1組，消費者僅花費125元，就抱走千萬特別獎。圖為發票示意圖。圖／萊爾富提供
民國111年9-10月期統一發票已出爐，萊爾富開出特別獎1,000萬元1組，消費者僅花費125元，就抱走千萬特別獎。圖為發票示意圖。圖／萊爾富提供

民國111年9-10月期統一發票已出爐，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「11174120」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「59276913」。萊爾富開出特別獎1,000萬元1組，消費者僅花費125元，就抱走千萬特別獎。萊爾富表示，這期9-10月千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃縣觀音店。

這次沒中發票的民眾也不用氣餒，可以將好運留在11月30日起萊爾富重磅推出的三款限量「錢兔無量」開運福袋（售價200元，全台限量26.3萬包）、「錢兔無量」發財卡（售價200元，全台限量9.8萬包）、「花開富貴」資訊3C福袋（售價799元，全台限量2,000包），每包福袋內含1張抽獎券，享有三重中獎機會，獎項更高達37萬個。幸運的民眾不僅可透過即刮即中添新機，如時下最夯的「100台iPhone 14 128GB」特獎、時尚名牌包與精品家電好禮，還有張張有獎的線上Hi點；另有機會獲得價值81.9萬元的頭獎－跨界休旅暢銷車款Honda HR-V（白）一台（須於2023年3月15日前完成網頁序號登錄）。

福袋 統一發票 頭獎

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