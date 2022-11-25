選前蛋價跌兩元！天冷飼料漲...選後恐重演缺蛋荒

彰化縣是養雞大縣，近日蛋雞飼料價格上漲，蛋價卻下滑，縣政府畜產科今天表示，過去一年內彰化縣增養約100萬隻蛋雞，最近天氣較涼爽，產蛋量恢復正常，供應量多就蛋價回穩。不過蛋農指出，飼料又漲價，加上很多蛋雞感冒，預料選舉結束後重演缺蛋現象。

目前雞蛋大盤價每台斤40.5元，比上周便宜兩元，飼料上漲0.4元至0.5元後為每公斤17元至17.5元。縣政府畜產科表示，輔導傳統養雞場升級為水簾密閉式，可比現有規模增養最多八成，縣內已有5場蛋雞場升級，連同其它養雞場改良後，全縣增養約100萬隻蛋雞。

縣政府畜產科認為，入冬後，每日天氣均溫較夏季涼爽，蛋雞吃得下，產蛋量逐漸恢復正常，飼料雖漲價，因雞蛋供應量增加使整體蛋價回穩，每台斤比先前便宜兩元。

芳苑鄉蛋農今天指出，日夜溫差加劇，白天有時像盛夏，入夜涼冷，很多蛋雞場傳出蛋雞感冒隻數漸多，產蛋量開始不穩，飼料一口氣每公斤漲價0.4元至0.5元，去年10元，現在至少17元，飼料成本大漲七成，蛋價根本沒漲七成，未來實在很難再壓抑蛋價。

蛋農不願談蛋價便宜兩元是否與選舉有關，但認為越來越多蛋雞生病，雞蛋產量必定減少，分擔上漲的飼料成本後，選後蛋價恐難避免再漲價，可能重演缺蛋荒。

縣政府農業處統計，彰化縣現有蛋雞場887場、飼養約2000隻，肉雞場409場、飼養約650萬隻，合計約2650萬隻，最近兩年內縣政府不再核發養雞場許可執照，二林區四鄉鎮整地興建的養雞場都是先前申請獲得核准。