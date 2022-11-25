遭冒名違法網路賣眼藥 三總醫呂大文籲勿上當
三軍總醫院青光眼科主任呂大文今天指出，有不肖人士冒用他的照片與名字，在臉書設立假的粉絲專頁，違法販賣眼藥水還宣稱有療效，已報警並向臉書檢舉，呼籲民眾不要上當。
呂大文告訴中央社記者，日前同學問他怎麼開始賣眼藥水，才發現自己被冒用名義；他的新書11月12日上市，這個粉絲專頁當天也跟著改名，推測是看上他流量不錯。
他強調不希望民眾受害，除因不知道所賣眼藥成分為何，且宣稱青光眼、白內障、視力回到5.0等療效已違反相關法令，接下來不排除向衛生單位檢舉。
呂大文說，最可惡的是，傳訊息給此臉書粉絲專頁，對方竟回「對，我就是呂醫師」，宣稱如果買了眼藥使用沒效，可到門診投訴，這禮拜門診接到40、50通電話，要不是來詢問相關訊息，就是說買了沒效，但滿診掛不進去，盼解決問題。
他直呼真的很冤枉，有民眾表示是因為相信他才買，「但那真的不是我」，已報警並向臉書檢舉，雖警方建議可考慮提告，但這種IP通常是在國外，一般人幾乎束手無策，請民眾千萬不要上當。
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