選舉焦慮 中醫建議補氣、從事戶外活動恢復正常生活

選舉期間資訊衝擊大，加上最近天氣變化，讓不少民眾心情波動明顯，甚至需要求診，彰濱秀傳中醫部醫師邱伯恩指出，中醫所說的情志病、抑鬱症患者在這段期間病不少，除了透過中藥材疏肝理氣，也建議從事戶外活動，接觸日照都能有所改善。

邱伯恩說，現代人工作壓力大，若又有外在事件影響就可能觸發心情，像是選舉期間選民焦慮到選後可能變成憂鬱，情緒起伏大，甚至失眠影響生活作息，這樣的情形較常發生在中老年人身上，尤其腦神經退化族群。

邱伯恩表示，情志病、抑鬱症肝氣鬱結最容易產生自律神經失調的症狀，中醫觀點必須化熱化火，減少躁動，初期會使用中藥像是浮小麥讓人放鬆，枸杞來補氣，秋冬季節也能搭配龍眼肉來補陰虛等。

邱伯恩也提醒，心情焦慮影響生活可用中藥搭配生活習慣階段性治療，自律神經失調、缺血清素容易造成情緒起伏大，現在時節建議吃柑橘類、南瓜和全麥類食物，或補充營養素如B6、B12、維生素C等都有幫助。