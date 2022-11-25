「通訊診療」增5類適用對象正式預告 預計最快明年2月上路

新冠疫情期間，為方便確診者盡速獲得治療，通訊診療蓬勃發展，衛福部最新預告「通訊診察治療辦法」修正草案，將擴大服務對象，新增適用災害、傳染病或其他重大變故照顧，同時也新增服務內容及開放開立電子處方等。衛福部次長石崇良說，修正草案將預告60天，並收集各方意見後，預計最快明年2月正式實施。

石崇良說，2018年5月通過「通訊診察治療辦法」，當時各界對通訊診療運用層面、處方開立等不熟悉，但此波疫情後，在技術、接受度等方面均有提升。「通訊診察治療辦法」原適用地區為山地、離島、偏僻地區，並針對5類對象包括急性住院病人出院後3個月內追蹤；領有慢箋的住宿型長照機構住民；符合家庭醫師整合性計畫的病人；遠距或居家照護收案對象於治療後3個月內的追蹤；非本國籍但接受本國醫療的國際醫療患者。

「通訊診察治療辦法」修正草案中，除原先服務對象外，更擴大服務對象，包括慢性病患長期用藥照護、疾病末期照護，以及行動不便照護，如失能或身心障礙外出就醫不便的病人、矯正機關收容人等，與災害、傳染病或其他重大變故照顧。修正草案也明訂慢性病患長期用藥照護、符合家庭醫師整合性計畫的病人照顧，應由地區醫院、診所優先執行。

石崇良說，以往通訊診察是針對山地、離島、偏僻地區民眾，現在以病人需求為中心思考，只要有需求就可以導入通訊診察，因此修正草案擴大服務對象，條件也較寬鬆，且為通訊診療的便利性，藉由新冠疫情也看到需求，而在修正草案中也納入醫師可開立電子處方箋，方便民眾領藥，這也還需要資訊業者、醫療機構、基層診所、健保等一起合作。

至於，若非適用對象的一般民眾是否也能進行通訊診療？石崇良說，這涉及到患者初診狀況，除非有特殊的情形，醫師仍希望可以和患者面對面診療，但「通訊診察治療辦法」也會與時俱進，依民眾需要隨時進行滾動式調整。