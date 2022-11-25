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雲林主動檢出肉鴨場感染H5N2 高峰期留意這幾點防病毒
雲林縣古坑鄉1肉鴨場昨天被檢出H5N2高病原性禽流感，動植物防疫所隨即撲殺3166隻鴨隻並完成清場，動植物防疫所長廖培志表示，近日氣候不穩，氣溫狀態偏濕冷，籲請縣內養禽業者提高場內各項生物安全措施，尤其每年9月至隔年4月候鳥遷徙過境是國內禽流感高峰季節，務必留意防堵病毒入侵。
宜蘭五結鄉1種鴨場日前爆發國內首例H5N1亞型高病原性禽流感病毒，雲林昨主動監測檢出的病毒與之不同，但為防疫情擴散，縣府立即透過簡訊預警縣內養禽業者加強場內外環境消毒、提高生物安全等級。
動植物防疫所表示，中央對於禽流感防疫工作訂有相關監測計畫，雲林縣今年度計畫監測176場，目前已執行198場，進度超前，而此次撲殺的陽性場即是透過該計畫主動監測檢出。
廖培志指出，雲林今年累計有12處養禽場感染高病原性禽流感，雞9場、鵝2場、鴨1場，昨天檢出的H5N2肉鴨場是秋冬加強監測所發現，場內鴨隻未出現症狀或死亡情形，全場已完成撲殺和清消工作。
廖培志表示，由於國內已出現H5N1新型高病原性禽流感病毒，且造成歐美、日、韓等國家家禽嚴重損失，提醒業者加強場內外區域清潔消毒工作，軟硬體生物安全工作，並配合各項監測及防疫措施，落實人車門禁管制、人員、車輛、運輸載具等進出，務必即時通報可疑疫情。
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