快訊

中重症191例 40多歲女居家照護5天惡化肺炎、腸胃穿孔亡

直播／今本土新增14138例、病歿56例 境外移入57例

過重、飲酒增脂肪肝風險 積極控制避免肝硬化肝癌

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢提醒，民眾發現有脂肪肝時應當留意，調整生活習慣，降低演變為脂肪肝炎甚至慢性脂肪肝炎機會，也降低肝硬化、肝癌的風險。圖／書田診所提供
書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢提醒，民眾發現有脂肪肝時應當留意，調整生活習慣，降低演變為脂肪肝炎甚至慢性脂肪肝炎機會，也降低肝硬化、肝癌的風險。圖／書田診所提供

近年來飲食結構、生活習慣改變，脂肪肝的人有增加趨勢，且多數都沒有症狀，多半在體檢時才發現。醫師提醒，引起脂肪肝原因包括體重過重、高血糖、高血脂、飲酒等，嚴重也可能引起肝炎、肝硬化甚至肝癌，呼籲民眾應積極控制病因，並進行減重、養成良好生活習慣。

一名70歲的女性有脂肪肝，追蹤時抽血發現肝功能異常，經超音波檢查顯示早期肝硬化，但她B、C肝檢測為陰性，本身沒有飲酒習慣，診斷應是脂肪肝炎引起肝硬化。

另一名70多歲男性體重過重，有B型肝炎及三高（高血壓、高血脂、高血糖），定期檢查發現肝功能異常、B型肝炎病毒量低，因有嚴重脂肪肝，後續經過飲食、生活習慣調整並減重後，三高數值均控制到正常邊緣，持續追蹤肝臟狀況。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，脂肪肝是指攝取的食物超過身體能處理吸收的量，多餘脂肪就會堆積在肝臟，當堆積比例超過肝臟的5%，即是脂肪肝。像是體重過重、高血糖、高血脂、飲酒、甲狀腺功能低下等都可能引起脂肪肝，可透過腹部超音波進行診斷。

邱展賢表示，脂肪肝是可逆的疾病，只要積極調整生活飲食習慣，控制體重即可改善。像是先治療糖尿病、高血脂等誘發病因，少吃動物性脂肪、甜食、零食，不吃宵夜，多吃蔬果等富含纖維素的食物及瘦肉、魚、豆製品等高蛋白質食物；運動可從自己能負荷的程度做起，例如從少量逐漸增加到一周5次，每次30分鐘，同時避免快速減重。

據統計，引起肝癌的因素除B型肝炎、C型肝炎外，與脂肪肝炎相關的比例也有增加。邱展賢提醒，民眾發現有脂肪肝時應當留意，調整生活習慣，降低演變為脂肪肝炎甚至慢性脂肪肝炎機會，也降低肝硬化、肝癌的風險；同時，脂肪肝的變化是漸進緩慢的，透過定期追蹤，早期發現早期改變生活飲食及治療，對於預防肝癌相當重要。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

脂肪 B型肝炎

延伸閱讀

最肥不是雞腿！雞肉12部位熱量PK，營養師激推減肥吃這低卡高蛋白

蕉農突遭整串香蕉擊中腹部 意外發現肝臟惡性腫瘤破裂

肝不好的人容易有肌少症 專科醫3大飲食建議：吃宵夜預防

B型肝炎抗體消失該補打疫苗嗎？醫建議高危險族群需追加接種

相關新聞

今年冬天預估2、3個寒流 氣象局：平均氣溫正常 雨量偏少至正常

氣象局今發布今年冬季氣象展望。氣象局預報中心副主任陳怡良指出，今年是第三年的反聖嬰年，預計持續到冬季末、明年春季後才恢復...

第一次最痛！他樂極生悲踢翻野煮泡麵 山友共鳴：3秒內沒事

因為疫情無法出國旅遊，近年來台灣掀起一股登山熱。日前有一名網友紀錄他首次野外自煮的心情分享，引發山友們的共鳴「確實讓人心痛」。

立委建議學校午餐白帶魚換石斑 陳吉仲：這次先不考慮

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次(每月...

下周這天起冷空氣襲台 強度逼近冷氣團 各地將明顯降溫

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天上半天整個華南雲雨帶東移的位置略為偏北，水氣較多的地方走向台灣北方海面，前兩天陰雨綿...

投票日天氣好轉 吳德榮：下周入冬首波冷空氣 低溫下探13度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天鋒面雲帶略北移，降雨範圍略往北撤，北...

與男友愛愛狂被吸！妹子見50元硬幣大「草莓」崩潰 內行曝消除法

不少情侶會「種草莓」來增加情趣。一名女網友分享，近日和男友愛愛後，發現對方在她脖子上留下約50元硬幣大小的「草莓」，由於她還要趕著上課，因此著急尋求消除痕跡的方法。不過，先前就有醫師提醒，要避開「頸前三角區」，若不當施力造成血管受傷，恐會導致血管剝離等急性心血管風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。