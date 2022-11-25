腹痛誤以為是闌尾炎 女子肚臍下藏8公分子宮頸肌瘤扭轉

一名34歲王小姐腹痛一整晚，痛到全身捲曲且嘔吐不止，因此送往醫院急診，就醫前王小姐原以為是闌尾炎所引起，經超音波掃描後發現，肚臍下藏一顆近8公分大的子宮肌瘤且出現扭轉變性，緊急進行手術，總計切除5顆子宮肌瘤。

萬芳醫院婦產科醫師張宇琪表示，2個月前該病患就發現自己有肌瘤問題，但因工作檔期太過平凡，一直不得空接受治療，直到肌瘤扭轉強烈的疼痛感迫使她就醫，才發現過大扭曲的肌瘤病變，隨即接受腹腔鏡切除手術。

張宇琪指出，子宮肌瘤是女性最常見的骨盆腔良性腫瘤，好發於30歲以上育齡女性，幾乎每5人就有1人患有，而多數子宮肌瘤若沒持續增長或病變，定期回診追蹤即可。

但子宮肌瘤扭轉卻相較少見，主要發生於漿膜下蒂的肌瘤，當肌瘤超過5公分、蒂長且細或是懷孕時，發生機率便大幅提高，此時病患會出現急性腹痛、噁心與嘔吐，若被扭曲的肌瘤缺血壞死時，便會合併發燒和畏寒。

張宇琪提醒，原先就有子宮肌瘤的女性，當腹部突發性疼痛時，需留意肌瘤是否感染、變性或是扭轉等惡化情形，並盡快就醫檢查，即便沒有出現不適也應每3至6個月追蹤定期規畫婦科檢查，平日減少接觸環境賀爾蒙刺激肌瘤生長、養成規律作息與運體重控制才是預防肌瘤發生的關鍵。