快訊

中重症191例 40多歲女居家照護5天惡化肺炎、腸胃穿孔亡

直播／今本土新增14138例、病歿56例 境外移入57例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腹痛誤以為是闌尾炎 女子肚臍下藏8公分子宮頸肌瘤扭轉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

一名34歲王小姐腹痛一整晚，痛到全身捲曲且嘔吐不止，因此送往醫院急診，就醫前王小姐原以為是闌尾炎所引起，經超音波掃描後發現，肚臍下藏一顆近8公分大的子宮肌瘤且出現扭轉變性，緊急進行手術，總計切除5顆子宮肌瘤。

萬芳醫院婦產科醫師張宇琪表示，2個月前該病患就發現自己有肌瘤問題，但因工作檔期太過平凡，一直不得空接受治療，直到肌瘤扭轉強烈的疼痛感迫使她就醫，才發現過大扭曲的肌瘤病變，隨即接受腹腔鏡切除手術。

張宇琪指出，子宮肌瘤是女性最常見的骨盆腔良性腫瘤，好發於30歲以上育齡女性，幾乎每5人就有1人患有，而多數子宮肌瘤若沒持續增長或病變，定期回診追蹤即可。

但子宮肌瘤扭轉卻相較少見，主要發生於漿膜下蒂的肌瘤，當肌瘤超過5公分、蒂長且細或是懷孕時，發生機率便大幅提高，此時病患會出現急性腹痛、噁心與嘔吐，若被扭曲的肌瘤缺血壞死時，便會合併發燒和畏寒。

張宇琪提醒，原先就有子宮肌瘤的女性，當腹部突發性疼痛時，需留意肌瘤是否感染、變性或是扭轉等惡化情形，並盡快就醫檢查，即便沒有出現不適也應每3至6個月追蹤定期規畫婦科檢查，平日減少接觸環境賀爾蒙刺激肌瘤生長、養成規律作息與運體重控制才是預防肌瘤發生的關鍵。

子宮 腹痛 手術

延伸閱讀

每天吃鹽酥雞+手搖飲...他三酸高油脂飆到5千多 醫急換血救回一命

新竹飯店喜宴賓客腹瀉嘆「一生一次被搞砸」 業者回應了

妙齡女跳躍運動後劇烈腹痛 竟是畸胎瘤致卵巢扭轉

有這些症狀千萬別輕忽！小心大腸癌已找上門

相關新聞

今年冬天預估2、3個寒流 氣象局：平均氣溫正常 雨量偏少至正常

氣象局今發布今年冬季氣象展望。氣象局預報中心副主任陳怡良指出，今年是第三年的反聖嬰年，預計持續到冬季末、明年春季後才恢復...

第一次最痛！他樂極生悲踢翻野煮泡麵 山友共鳴：3秒內沒事

因為疫情無法出國旅遊，近年來台灣掀起一股登山熱。日前有一名網友紀錄他首次野外自煮的心情分享，引發山友們的共鳴「確實讓人心痛」。

立委建議學校午餐白帶魚換石斑 陳吉仲：這次先不考慮

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次(每月...

下周這天起冷空氣襲台 強度逼近冷氣團 各地將明顯降溫

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天上半天整個華南雲雨帶東移的位置略為偏北，水氣較多的地方走向台灣北方海面，前兩天陰雨綿...

投票日天氣好轉 吳德榮：下周入冬首波冷空氣 低溫下探13度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天鋒面雲帶略北移，降雨範圍略往北撤，北...

與男友愛愛狂被吸！妹子見50元硬幣大「草莓」崩潰 內行曝消除法

不少情侶會「種草莓」來增加情趣。一名女網友分享，近日和男友愛愛後，發現對方在她脖子上留下約50元硬幣大小的「草莓」，由於她還要趕著上課，因此著急尋求消除痕跡的方法。不過，先前就有醫師提醒，要避開「頸前三角區」，若不當施力造成血管受傷，恐會導致血管剝離等急性心血管風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。