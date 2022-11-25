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健保部分負擔新制明年第一季上路 李伯璋：重要的改革方向

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
李伯璋說，部分負擔新制是重要改革方向，以提升醫療品質。本報資料照片。記者蘇健忠／攝影
李伯璋說，部分負擔新制是重要改革方向，以提升醫療品質。本報資料照片。記者蘇健忠／攝影

健保部分負擔新制原預計今年5月15日上路，但受Omicron疫情影響暫緩實施，衛福部長薛瑞元昨在立法院社會福利及衛生環境委員會明確表示，新制上路時間可能就在明年第一季，但確定時間還沒有辦法說。健保署長李伯璋說，部分負擔新制上路後，將改變民眾就醫付費觀念，進而對醫療行為有不同的考量，如同昨天在立法院備詢時，朝野立委十分關心健保財務，支持部分負擔新制，這是很重要的改革方向。

李伯璋說，部分負擔新制可挹注健保99.9億元，但這對健保財務影響不大，新制主要是讓民眾有付費概念，以減少健保浪費，如民眾少看一次門診，就可以為健保省下378億點，同時透過醫病共享決策與醫師充分溝通，以提升及改善醫療品質，而省下來的健保點值，可用於罕病、癌症藥物給付。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，希望新制上路後，對於弱勢族群就醫權益是否受到阻礙應進行追蹤及注意，如果有影響時就要盡速調整。

李伯璋說，部分負擔新制上路後，必須落實分級醫療，提升醫療品質，才能讓健保永續經營，而對於弱勢、中低收入戶等族群，若因經濟狀況無法繳交部分負擔時，將會由健保愛心帳戶協助，這些配套措施一定會做好。

圖為全民健保示意圖。報系資料照片
圖為全民健保示意圖。報系資料照片

健保 李伯璋 立法院

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