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人潮回流 桃機官網設就業專區協助企業攬才

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
桃園機場客運量明顯回溫，1-10月份月客運量為271萬人次，較去年同期增加262%。記者葉信菉／攝影
桃園機場客運量明顯回溫，1-10月份月客運量為271萬人次，較去年同期增加262%。記者葉信菉／攝影

桃園機場公司上午公布10月份營運數據，客運量為67.1萬人次，較去年同期成長顯著。隨著人潮逐漸回流，為協助園區企業覓得好人才，機場公司於官方網站設置「桃園機場園區就業專區」，匯集航空、地勤、飛機修護、空運倉儲及免稅商店等業者徵才訊息，方便民眾了解相關產業職缺訊息。

機場公司官網「桃園機場園區就業專區」提供園區各企業徵才訊息，目前計有中華航空、長榮航空、長榮航勤、長榮空運倉儲、長榮航太、桃園航勤、台灣虎航、采盟、防檢局新竹分局、兆豐銀行、佳的星、昇恆昌等12家知名企業及單位，職缺項目包括飛機維修工程人員、地勤作業人員、免稅商店服務人員等，民眾可依需求搜尋相關資訊。

桃園機場像一座小型市鎮，目前有超過230個單位，領有機場通行證員工超過3萬8,000人，各行各業職缺種類豐富，機場公司表示，「桃園機場園區就業專區」中各企業將依其發展與營運需求，不斷更新職缺資訊，提供有意求職及轉職民眾參考。

「桃園機場園區就業專區」提供園區各企業夥伴徵才訊息，民眾可依需求搜尋相關資訊。圖／桃園機場公司提供
「桃園機場園區就業專區」提供園區各企業夥伴徵才訊息，民眾可依需求搜尋相關資訊。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 長榮 地勤

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