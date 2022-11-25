中暑成藥「明通申藥」樟腦成分不足 自主下架4.6萬瓶

老字號中暑成藥「明通申藥」，其藥廠明通化學製藥公司11月11日自主向食藥署通報，主成份樟腦（Camphor）不足，食藥署要求12月17日完成自主回收，其影響的批號有15批，總計4萬6920瓶，同時繳交調查報告，屆時若依規定完成回收與遞交報告，將可依藥事法第91條，處以新台幣20萬元以上、500萬元以上罰鍰。

食藥署藥品組視察許芷瑀表示，明通申藥的主成分有樟腦（Camphor）以及辣椒酊（Capsicum tincture），其中具揮發性的樟腦，自主檢測發現含量應介於90％到110％之間，有批號卻低於90％，因此主動通報並啟動回收機制。

許芷瑀表示，樟腦的效果是具有清涼感，可舒緩頭暈的效果，可以達到改善中暑引起的眩暈。目前藥廠主動通報的問題批號有15批，分別為10020005、10020006、10020007，10020008、10020009、120001、120002、120003、120004、120005、120006、120007、220001、220002、220003。

許芷瑀表示，食藥署要求業者11月18日啟動自主回收，期限至12月17日，並繳交調查報告，屆時若未完成，將可依照藥事法開罰，最高500萬元。也提醒國人，若手邊有該款藥品，可查看批號是否相同，若使用上有疑慮可洽鄰近藥局，或是請益醫師是否可以繼續使用。