精神不濟可能是慢性空汙中毒！ 開車時注意這2點

許多人手一握方向盤就會昏昏欲睡，除了睡眠不足外，還可以補充B群來提神，不過怎麼吃精神都不集中，殊不知可能已經是慢性空汙中毒，有教授提醒，剛進車子內部的時先開啟車外循環，讓車內的揮發性有機化合物氣體散去，並在行車其間開啟室內循環，避免吸入車外的廢氣，才不至於慢性中毒。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，車子在開動時有很多小細節需要注意，剛進車子內部時先開啟車外循環，並把窗戶打開通風，原因在於汽車內部有一些環保塑料，會釋放出揮發性有機化合物氣體，新車老車都會有，特別是在太陽曝曬過後，或停放在溫度偏高的地下停車場，這樣的條件氣體釋放更快，濃度也更高，吸入久了，當然會頭暈。

而行車期間，最好切換到車內循環，原因為車外會有很多的廢氣，像PM2.5、硫化物、氮化物、燃燒不完全的致癌物、重金屬還有細菌和病毒，忽略這些細節，長期吸入會造成多種疾病，癌症、代謝性疾病、退化性神經疾病、加速皮膚老化，都是可能會發生的，但如果在郊外的話，倒是可以把窗戶和車外循環打開。

招名威指出，車內如果同時塞太多乘客，或有人剛抽完煙，也是把窗戶或車外循環打開，避免在密閉空間裡吸入過多的二氧化碳和二手菸，才不會缺氧，一開車又精神不濟。

招名威強調，很多時候以為愛睏純粹只是沒睡飽，會一直吃提神保健品，像是B群或咖啡因，雖然都是不錯的選擇，可以在短時間內幫助提高專注度，但只要先搞懂才不會治標不治本，而且車子也要聰明的開，才不至慢性中毒。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康