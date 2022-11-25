今年冬天預估2、3個寒流 氣象局：平均氣溫正常 雨量偏少至正常

氣象局今發布今年冬季氣象展望。氣象局預報中心副主任陳怡良指出，今年是第三年的反聖嬰年，預計持續到冬季末、明年春季後才恢復正常，預測今年冬天的平均氣溫接近正常，雨量則以偏少至正常機率較大。陳怡良說，雖然冬季氣溫正常，但根據過往資料統計，每一個冬天平均仍有2至3次的寒流，民眾仍需注意禦寒。

陳怡良說，今年是連續第三年反聖嬰，預計反聖嬰現象將延續到今年冬季末、明年春季氣候才會回復正常形態。而綜觀過去反聖嬰年的歷史個案分析，會出現溫度稍微偏低、降雨偏少的特徵。

陳怡良進一步表示，反聖嬰年之下，台灣附近會有兩項明顯特徵，第一是台灣南方有大的低壓環流區，降雨偏多，另一則是台灣附近跟氣候值比起來會有更多一點點的東北風，因此在反聖嬰年，台灣通常會有溫度偏低、降雨偏少的特徵，但不同反聖嬰年份對台灣的影響差異性大。

從電腦動模擬資料來看，陳怡良說，今年冬季氣溫大約是在正常範圍內，但距離溫暖區域較為接近，雨量有偏少的訊號，以偏少至正常機率較高。

他說，雖然氣溫預測正常值機率高，但冬季是台灣一年之中最冷，也是冷氣團活躍的季節，根據過往統計，平均每一個冬天有2至3次的寒流、4至5次的強烈大陸冷氣團，以及7至8次的大陸冷氣團，民眾仍需注意禦寒保暖。不過，這只是過往統計資料，年與年間差異大。

冬季降雨部分，陳怡良研判今年冬季雨量以偏少至正常的機率較大。陳怡良說，冬天本來就是台灣一年之中雨量最少的季節，尤其中南部會進入枯水期，提醒民眾要注意節約用水。