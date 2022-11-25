史上最暖11月 氣象局：連續第3年反聖嬰 持續至冬季末

今年11月堪稱史上最暖11月，氣象局預報中心副主任陳怡良指出，今年秋季台灣平均氣溫偏暖，整個秋季截至11月23日止，平均溫度為25.7度，比氣候平均值25.1度高出0.6度，玉山氣象站更觀測到設站以來最溫暖的秋天。

因11月受颱風外圍環流影響、高壓籠罩，幾乎全台氣溫偏高，截至11月23日，11月平均氣溫為24.3度，比氣候平均值高出1.6度，有機會成為有史以來最溫暖的11月。

氣象局指出，玉山測站9月到11月氣候平均值是6.07度，但今年9月至今為8.03度，觀測到設站以來最溫暖的秋季，而歷史上同期第2名是2017年的7.67度。

陳怡良也說，今年11月全台氣溫都偏高，13站均溫史上最暖，截至11月23日平均氣溫24.3度，比平均值高出1.6度，有機會成為史上以來最溫暖的11月。因氣候變遷緣故，過去近10年溫度普遍偏高，今年秋季氣溫雖偏高，但還不到極端現象。

針對冬季展望，陳怡良說，今年是連續第3年反聖嬰，預計將持續至冬季末、明年春季過後氣候才會回復到正常形態。他指出，參考過去反聖嬰年歷史個案合成分析，研判今年12月到明年2月冬季平均溫度接近正常、雨量偏少至正常的機率較大。

陳怡良進一步表示，反聖嬰年之下，台灣附近會有兩項明顯特徵，第一是台灣南方有大的低壓環流區，降雨偏多，另一則是台灣附近跟氣候值比起來會有更多一點點的東北風，因此在反聖嬰年，台灣通常會有溫度偏低、降雨偏少的特徵，但不同反聖嬰年份對台灣的影響差異性大。

冬季氣溫部分，陳怡良表示，根據電腦模擬，未來一季台灣氣溫在正常範圍，但距離溫暖區域比較近，雨量偏少機率高。若逐月看，12月、1月、2月的氣溫都在正常值，但距暖區比較近，12月雨量則是正常偏少 ，1跟2月雨量偏少。