冬遊舒適涼爽屏東大鵬灣 消費集章抽五星級住宿券

屏東大鵬灣水域是台灣西南沿海最大的囊狀潟湖，是台灣十大自行車經典車道之一，氣候涼爽的冬季，最適合單車旅遊的季節，交通部大鵬灣國家風景區管理處繼結合寶可夢補給站與道館特色，推動騎單車漫遊趣遊行，再聯合觀光業者推出集章抽住宿券活動，遊客年底前消費集滿不同5個紀念章投遞至遊客中心，有機會獲得五星級飯店住宿券。

鵬管處說，大鵬灣環灣自行車道為獨立自行車道，全長11.7公里，主要沿潟湖而行，沿途景色優美、海天一色、路況良好、行車安全，慢遊騎乘一圈約2小時，再結合周邊鄉鎮的人文生態與美食小吃景點，與大都市的「都市自行車道」系統相較，視覺更開闊、心情更輕鬆，冬季氣候舒適涼爽，又是最適合單車旅遊的季節。

時序入冬後，除了最近很夯的大鵬灣海上教堂，因冬候鳥南飛，大鵬灣更顯生趣盎然，大批的鸕鶿、蒼鷺、大白鷺等鳥類，成群紮營在大鵬灣濕地覓食休憩，這時最適合租台單車騎進鵬村濕地放空賞夕陽和候鳥，幸運的話傍晚可遇見群鳥歸巢盛況。

鵬管處說，集章卡可在大鵬灣遊客中心、灣域鄰近民宿及店家索取，至12月31日止，只要到大鵬灣帆船基地、大鵬灣戲湖咖啡、仁鵬遊湖、鵬福觀光遊艇、丹堤咖啡大鵬灣店、青洲灣豐Bar、鳥仔咖、大鵬灣單車站、海上教堂咖啡或塔台夯霸等處消費，不限金額可獲得1枚紀念章，有墾丁福華、墾丁凱撒、亞曼達、東港秘境、水映自在民宿等住宿券各2份獎項。