高屏空品「橘色提醒」 敏感族群減少戶外劇烈活動

不少情侶會「種草莓」來增加情趣。一名女網友分享，近日和男友愛愛後，發現對方在她脖子上留下約50元硬幣大小的「草莓」，由於她還要趕著上課，因此著急尋求消除痕跡的方法。不過，先前就有醫師提醒，要避開「頸前三角區」，若不當施力造成血管受傷，恐會導致血管剝離等急性心血管風險。

2022-11-25 10:41