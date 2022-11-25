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高屏空品「橘色提醒」 敏感族群減少戶外劇烈活動

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
選前最後一天，部分地區空氣品質並不好，環保署提醒高屏地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。圖為民眾戴口罩示意。記者侯永全攝影／報系資料照
選前最後一天，部分地區空氣品質並不好，環保署提醒高屏地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。圖為民眾戴口罩示意。記者侯永全攝影／報系資料照

選前最後一天，各地活動多，但部分地區空氣品質並不好，環保署提醒高屏地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環保署表示，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署說，今天受到華南雲雨區東移影響，中部以北位於迎風面且降雨機率大，擴散條件佳，雲嘉南以南空品區位在下風處，擴散條件差，汙染物易累積。

而26日受東北季風影響，南部地區位於下風處，汙染物仍易累積；27日至29日環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，汙染物易累積；30日東北季風再增強，中部以北位於迎風面，擴散條件好轉，雲嘉南以南空品區汙染物仍易累積。

因此提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動。

環保署提醒高屏地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。圖取自環保署空氣品質監測網
環保署提醒高屏地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。圖取自環保署空氣品質監測網

環保署 東北季風 馬祖

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