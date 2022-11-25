第一次最痛！他樂極生悲踢翻野煮泡麵 山友共嗚：3秒內沒事

因為疫情無法出國旅遊，近年來台灣掀起一股登山熱。日前有一名網友紀錄他首次野外自煮的心情分享，引發山友們的共嗚「確實讓人心痛」。

有一名山友在臉書社團「肉腳登山隊」上發文表示「藍瘦香菇」，雖然爬山爬一陣子了，但之前都是單攻，隨身也僅帶餅乾飲水一些乾糧果腹，這是第一次自己一個人在野外煮東西來吃，雖然沒有豐盛的大餐，隨便兩包麵就煮的很開心了，結果太開心腳太長，整鍋被自己一腳踢翻，午餐就這樣沒了。原PO表示，在平地不覺得，但在山上泡麵就是最好的佳餚，果然人家說第一次最痛，「我的心好痛啊！」

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多山友都深表同情，紛紛建議原PO「3秒內沒事」、「上面的沒沾到還可以吃」、「是我的話，一樣撈起來吃」、「水洗一下再加熱啊，野戰訓練」、「快剪斷沒落地的還能吃一口」、「看起來還蠻乾淨的，應該可以吃」、「洗一洗，吃涼麵」、「第一鍋就給了山神，『笑』順」、「嗯…變『在地』美食了」、「熱泡麵在山上是有錢買不到的，確實讓人心痛」。

發文六小時後原PO又再發文，表示沒什麼事，只是紀錄分享一下當下的心情「沒想到一篇踢翻的泡麵文，一小時就破千讚，短短幾個小時讚數更破三千，回文回到手軟，我想這大概是肉腳史上，最受關注的一碗泡麵了」。

原PO表示，也許大家是出於愛心關心和同情心，也許是看人踢翻泡麵特別開心，這些都感謝，同時也感謝山友們的建議，感同身受寫出大家的心聲，其中最多人回應的是「3秒內都可以撿回來吃掉不會有細菌」，重點是「當下愣住的時間就不只3秒了，還要回神再懷疑一下人生，才會想到趕緊撈麵，最快最快也十幾秒之後了好嗎？」原PO同時表示「一個人露宿山林感覺真棒，也是人生中第一次露宿山林，然後還好晚餐還是有的吃啦」。