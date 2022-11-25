新北市板橋、三港、龍門輻射監測站 明年元旦遷移

原能會表示，民國112年1月1日起，原能會輻射偵測中心「輻安預警系統」位於新北市板橋、三港、龍門等三站即時環境輻射監測站將進行遷移。

原能會表示，原板橋環境輻射監測站（位於板橋氣象站）因新北市都市計畫，將配合板橋氣象站遷移至新店氣象站新址（新北市新店區莒光路29號）。

原能會說，原龍門（核四）電廠附近的三港、龍門自動輻射監測站，因龍門電廠從104年8月進入封存，為因應現況及資源有效利用，將遷移至台東大武氣象站（台東縣大武鄉大武街115號）及花蓮縣消防局玉里消防分隊（花蓮縣玉里鎮忠孝路153號），以強化東部環境輻射監測。

根據統計，原能會輻射偵測中心全國有63個環境輻射即時監測站，監測環境輻射安全。