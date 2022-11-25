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29歲男劇烈頭痛 「自殺性頭痛」易找上有這種癮年輕男子

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
安南醫院神經內科主治醫師杜宜憲提醒頭痛問題不要輕忽。圖／安南醫院提供
安南醫院神經內科主治醫師杜宜憲提醒頭痛問題不要輕忽。圖／安南醫院提供

29歲劉先生，年輕就有抽菸習慣，3年多前開始會劇烈頭痛，常在半夜會痛醒，最近頭痛復發，經到安南醫院頭痛門診被診斷出是「叢發性頭痛」在作祟，在服用醫師所開立藥物及努力戒菸後，頭痛程度終獲改善良多。

院方表示，劉男每次發作僅一個小時多時間，加上其頭痛總是右邊在痛，並伴隨右眼發紅流眼淚。有次其頭痛時發生右眼皮下垂，以為是中風而趕緊至急診，在急診室吸氧氣後頭痛竟然獲得大幅改善。近來適逢秋冬轉換時節，頭痛開始有復發跡象，讓劉先生非常困擾。

安南醫院神經內科主治醫師杜宜憲表示，「叢發性頭痛」好發族群以年輕男性居多，常有抽菸喝酒習慣。叢發性頭痛與其他頭痛最明顯的不同之處在於頭痛部位只會侷限在單側，並且會合併自律神經症狀如流眼淚、眼睛發紅、流鼻水、鼻塞、額頭潮紅冒汗及眼皮下垂，「叢發性頭痛」的發作持續時間也比一般常見偏頭痛來得更短。

杜宜憲指出，「叢發性頭痛」有強烈的「時間規律性」，也就是在一天之內經常規律出現在某些時段，也常在某些季節特別好發，嚴重程度超過一般性頭痛，甚至還被冠上「自殺性頭痛」的稱號，可見痛的程度不輕。

杜宜憲説，諸多頭痛跟氣候變化有關，例如偏頭痛容易因為溫度和濕度改變而加劇，因此在季節轉換時期，病人更要注意頭頸部之保暖，避免造成頭痛起伏，而本身有高血壓、糖尿病與高血脂等病史的朋友，時時留意室內外溫差，如此一來也可以保護腦血管，一兼二顧。

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