與男友愛愛狂被吸！妹子見50元硬幣大「草莓」崩潰 內行曝消除法

不少情侶會「種草莓」來增加情趣。一名女網友分享，近日和男友愛愛後，發現對方在她脖子上留下約50元硬幣大小的「草莓」，由於她還要趕著上課，因此著急尋求消除痕跡的方法。不過，先前就有醫師提醒，要避開「頸前三角區」，若不當施力造成血管受傷，恐會導致血管剝離等急性心血管風險。

該名女網友在DCARD上發問，她與男友愛愛完，發現自己的脖子上被種了一個約50元硬幣大小的「草莓」，由於趕著去學校上課，因此著急尋找消除草莓痕跡的方法，先前她曾上網查了很多資料，但都沒效果，儘管用了遮瑕也無法完全遮住，情急之下只好上網求助網友們。

文章一出，網友們紛紛表示「好圓，他是章魚嗎」、「種草莓是情趣，但種這麼大看了真尷尬」、「叫他再種大一點，順便背上也多吸幾個，別人問就說去拔罐」。不過，也有過來人分享「貼酸痛貼布會消很快，而且要是有人問，你就說你落枕就好了」、「洗澡的時候沖熱水，然後一直揉，就會消很多了」。

事實上，種草莓其實是相當危險的行為。急診科醫師翁梓華曾在臉書上分享，人的頸部左右各有一條頸動脈，而頸動脈的功能是為頭部供氧的主要血管，若不當施力導致血管受損，嚴重恐使血管剝離，發生急性心血管疾病的風險。

而「草莓」該如何消除，翁梓華也給出建議，當草莓痕跡浮現時，就要立刻冰敷，但一次時間不超過20分鐘，藉此減少發炎反應，避免瘀血擴大，隔天改用熱敷，促進血液循環，使瘀青加速代謝掉。