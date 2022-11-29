你的胖不是真的胖！網友熱議的四大消水腫方式一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「消水腫方式」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的4大消水腫方式。

長時間維持同一動作、飲食習慣不良、喝過多酒等各種原因都容易使水腫出現。你是否也曾經感到身體好像突然變胖又失去彈性過呢？水腫是組織間液堆積在人體皮下及血管外的地方而導致的，更多時候是身體對於生活習慣的反應。你也曾經為水腫煩惱過嗎？快來看看網友們熱議的消水腫方式吧！

網推喝「黑咖啡」有效消腫 「運動」、「按摩」不可少！

▲ TOP4 消水腫方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「消水腫」的討論，最受熱議的便是攝取有助於「利尿」的食物，如黑咖啡、紅豆、薏仁等等。咖啡可加速水分排出體外，是眾多網友力推的消水腫飲品，表示「是咖啡因的關係吧，消水腫超有效喔」、「黑咖啡利水又排便」。而紅豆、黑豆等鉀含量高的食物，在幫助排出水分的同時還可加速代謝體內鈉離子，減少身體留住不必要的水分，讓不少網友對於其消水腫的效用給予高度讚賞，如網友發文分享在孕期期間水腫時「喝紅豆水消水腫真的有效」，底下吸引不少過來人留言「超有用！」，不過其他網友也提醒，每個人體質不同，若是在懷孕等特殊時期，想以食療的方式消水腫的話，建議還是需諮詢醫師專業評估。

另外「運動流汗」也是不少網友熱議的消水腫方式之一，透過運動加速血液循環，帶走體內組織間暫留過多的水分，進而可達到消腫的目標。就有人於社群討論區中發文請益，表示自己是容易水腫的體質，引來許多網友留言「運動其實最治本」、「做有氧運動，心肺功能增強水腫也會跟著改善」，更有網友直言「跟別人講自己容易水腫，其實等於詔告天下自己是個不愛動的懶鬼！」，由此可見運動對於改善水腫的重要性。

「攝取適量水分」也是十分重要的，水腫的一大迷思便是喝太多水才會水腫，然而其實是由於喝太少水，身體努力留住現有水分，才出現了水腫的症狀。就有網友提到自己「鈉太多，喝水代謝掉」，日常生活中可以靠喝水來解決由鈉離子不平衡所引起的水腫。

你也有時常水腫的問題嗎？明明不是真的胖，卻總覺得自己看上去臃腫，實在讓人好冤枉！看完以上網友熱議的消水腫方式，不妨做為參考，利用食物、按摩等方式快速、有效消腫，或是透過運動、調整日常生活習慣來打造不易腫體質吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》