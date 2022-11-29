拔牙後不能漱口？網友提醒「這些點」一定要注意

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年網友熱議的「拔牙注意事項」相關話題，帶您了解有關網友關心拔牙後的6大注意事項有哪些。

無論是蛀牙、智齒不正或是矯正牙齒，「拔牙」是人生必經但又令人害怕的經驗，不少人除了怕疼痛不止或是臉頰腫脹，更擔心如果傷口部位不斷滲血時，究竟該怎麼處理？因此在拔牙後的黃金時間內，好好注意傷口狀態是非常重要的。

刷牙不漱口、避開傷口減少滲血 不吃辣不吃燙能減緩腫脹

▲ 拔牙六大注意事項 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友在拔牙前後的討論事項，可以發現最多人提及拔牙後需要「小心清潔牙齒」。不少人對於拔牙後要如何刷牙感到困擾，要怎麼刷得正確且不讓傷口再度流血？擁有牙齒矯正專業的網友就分享，在拔牙的第一天，刷牙「最好先不要刷到傷口正旁邊」，而且「水不要用漱的，含著傾斜頭讓水流就好」，也有很多人建議「盡量不要有吸跟吐的動作」，盡量不要刺激傷口。

而由於拔牙後的24小時內會經過紅腫熱痛的發炎反應，此時若再攝取太燙、太辣、太硬等刺激性食物會促進發炎現象，進而導致傷口過度腫脹，因此拔牙後有哪些飲食禁忌也讓網友頭痛，不少人就叮嚀「辣的燙的不要吃」、「不熟或半熟的食物也不能吃」，也建議說「不能吃熱食建議放涼吃」，可以考慮粥跟蘿蔔糕或其他比較軟的食物。

部分民眾也詢問，如果在拔牙後引發劇烈疼痛，或甚至出現發燒、感染等更嚴重症狀，又該如何解決？有人就分享可以「趁麻醉還沒退前先吃止痛藥」，能舒緩後續的不適感，並且按時服用消炎藥，或是按照牙醫指示服用抗生素，才能有效預防感染。另一方面，「冰敷」也是討論區多數網友認為要注意的事項之一，像是推薦「拔牙後48小時內冰敷」可以讓臉頰比較不腫，有人就說「一拔完立刻乖乖冰敷一個晚上，止痛藥消炎藥也按時吃，幾乎沒有腫也沒有感受到痛感」。

除了以上事項，如果接下來真的有拔牙的需求，最重要的還是「注意傷口復原狀況」，一旦傷口惡化，記得立即回診交由醫生判斷；此外，也應事先了解有哪些飲食原則、禁忌或是牙齒清潔等注意事項，或是向專業醫生詢問相關醫療知識，才不會影響傷口恢復的情況喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》