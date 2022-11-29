旅遊必備物品有什麼？網推「這神物」不可少！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「旅遊必備物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的10大旅遊必備物品。

隨著各國疫情逐漸趨緩與解封，旅遊潮正夯，不論是打算國旅或出國，行李究竟該如何準備、打包都令不少人頭大，而近期旅遊必備物品有哪些，也於社群討論區中引起網友熱議。

有自熱功能的「水壺」超實用 網友：錢包一個帶不夠

▲ 網友熱議TOP10旅遊必備物品 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「旅遊必備物」的相關討論，網友討論度最高的物品是「水壺」，其中又以「便攜式熱水壺」最受歡迎。攜帶自己的水壺除了減少塑膠瓶使用，對環境更友善外，水壺的加熱功能也是網友們喜歡的一大原因。許多網友因不想使用住宿地點可能老舊，或是有許多使用痕跡的熱水壺，因而攜帶便攜式的熱水壺，網友表示「出國帶著真的超方便！」、「真的實用，之前去歐洲1個月都靠它了」。

「錢包」於社群討論區中也備受網友熱議，尤其錢包的收納、攜帶方式等更是受到高度關注。網友提醒出國玩可以多準備幾個錢包，說道「我常一人出國，為保險起見我現金會分超多地方放」、「一定要分開放！我去美國曾經整個錢包不見，幸好裡面只有一份現金」。另外也有不少網友強調財不可露白，提出可以準備多個錢包備用，並放在不同位置，如「行李箱可以上鎖也能放一點」。

收納也是旅遊的一大挑戰，選擇合適的「包包」可在行李箱中整理出更多空間，若是想攜帶更多戰利品或伴手禮，這些包包都是不可少的好物。其中「防水收納袋」便是許多網友推薦的收納小物之一，原因是「萬一行李箱中其他的液體流出，就可以保護衣服不受污染了。」、「洗澡時可以整包帶去浴室」。

旅遊是放鬆的一大方式，不過為了更放心地享受旅途的過程，在行前準備以及旅途中都需要做好準備。若是你最近也準備外出旅遊，不妨檢查一下，是否也將這些網友熱議的必備物品收進行李！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》