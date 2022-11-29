拒絕乾癢富貴手！揭秘網友熱議的六項保養指南

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「富貴手保養」相關話題，帶您了解網友熱議的六大富貴手保養方法網路聲量排行。

冬季是富貴手的好發季節，經常需要使用清潔劑或染料等刺激性物質的族群，更是飽受手部紅腫脫皮之苦，嚴重時甚至可能出現指紋消失、龜裂出血等症狀。究竟富貴手該如何預防及保養呢？快來看看網友怎麼說吧！

用護手霜「積極保濕」是關鍵！網友教學「雙層手套」要這樣戴

▲ TOP6 富貴手保養方法 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「富貴手保養」的相關話題討論，可以發現「積極保濕」是多數網友公認的首要任務。長期富貴手會導致手部皮脂膜變得脆弱，使得水分加速散失而乾燥，此時積極的手部保養才能解決根本問題，日前就有網友在討論區分享自己「戰勝富貴手」的歷程，表示曾經「手機指紋辨識不能解鎖，整隻手脫皮裂掉會流血」，直到使用「沐浴油洗澡，並厚塗護手霜及凡士林保養」才逐漸好轉。引起有同樣症狀的民眾紛紛回覆「餐飲業的只能狂擦護手霜保護自己」、「有時也會塗抹油性保濕護膚品」，希望透過勤勞保養能夠改善手部乾燥等肌膚問題。

此外，「正確洗手」也能夠有效改善富貴手，如一位網友在部落格發文提醒「要使用溫水洗手，並選擇成分溫和單純的肥皂或洗手乳」，說明因為熱水與過量的香精，都可能使得濕疹加重，同時也大家呼籲不要過度清潔，洗完手要立即擦乾，再立即塗抹保濕產品。不少民眾驚呼「以前冬天都用熱手洗手，難怪越洗越乾」、「有潔癖超常洗手，難怪一到冬天就脫皮」，並決心改掉錯誤習慣，選擇正確的洗手方式與產品。

而「使用手套」則是避免富貴手惡化的最佳方法，有網友就表示曾經患有嚴重富貴手，自從開始「做家事時戴手套」，就得到了顯著的改善，並叮嚀「內部要戴純棉手套，外部戴防水手套」。吸引許多民眾留言回覆「睡前厚敷油性護手霜，再戴上PVC手套效果超好」、「之前打工洗碗沒有戴手套超後悔」，認為戴手套除了能避免接觸刺激性清潔劑外，也能確保護手霜不會沾到其他地方。

你也有富貴手困擾嗎？面對手部出現乾癢疼痛症狀時，盡快找醫師診斷治療，同時養成手部保養照護的好習慣，才能成功改善、預防復發，遠離富貴手！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》