台7線大同鄉松羅路段坍方路斷 拚中午12點搶通

北橫公路台7線97公里（宜蘭縣大同鄉松羅路段），今天凌晨4點發生上邊坡坍方，造成雙向阻斷。公路總局第四區養護工程處說，獨立山工務段搶修人員機具搶修中，提醒用路人提早改道通行，預計中午12點搶通，待現場邊坡穩定、勘查無落石即開放通行。

公路總局表示，請用路人配合現場指揮人員、交通維持設施，並改道通行；西向往四季、南山，台7線100.2公里至泰雅大橋至台7丙線10.4公里至牛鬥橋接回台7線94.2公里；東向往宜蘭，台7線94.2公里至牛鬥橋至台7丙線10.4公里至泰雅大橋接回台7線100.2公里。