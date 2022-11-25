台7線大同鄉松羅路段坍方路斷 拚中午12點搶通

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
北橫公路台7線97公里，今天凌晨4點發生上邊坡坍方，雙向阻斷。圖／公路總局提供
北橫公路台7線97公里，今天凌晨4點發生上邊坡坍方，雙向阻斷。圖／公路總局提供

北橫公路台7線97公里（宜蘭縣大同鄉松羅路段），今天凌晨4點發生上邊坡坍方，造成雙向阻斷。公路總局第四區養護工程處說，獨立山工務段搶修人員機具搶修中，提醒用路人提早改道通行，預計中午12點搶通，待現場邊坡穩定、勘查無落石即開放通行。

公路總局表示，請用路人配合現場指揮人員、交通維持設施，並改道通行；西向往四季、南山，台7線100.2公里至泰雅大橋至台7丙線10.4公里至牛鬥橋接回台7線94.2公里；東向往宜蘭，台7線94.2公里至牛鬥橋至台7丙線10.4公里至泰雅大橋接回台7線100.2公里。

公路總局呼籲用路人，近期東北季風降雨影響，行駛山區道路，事先作好行程規劃，有豪大雨警訊避免進入山區公路，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），隨時注意收聽廣播訊息。

北橫公路台7線97公里路斷，用路人須改道通行。圖／公路總局提供
北橫公路台7線97公里路斷，用路人須改道通行。圖／公路總局提供
宜蘭縣大同鄉松羅路段發生上邊坡坍方，大量落石堆積路面，造成雙向阻斷。圖／公路總局提供
宜蘭縣大同鄉松羅路段發生上邊坡坍方，大量落石堆積路面，造成雙向阻斷。圖／公路總局提供
台7線97公里坍方路斷，用路人改道通行的替代路線。圖／公路總局提供
台7線97公里坍方路斷，用路人改道通行的替代路線。圖／公路總局提供

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