咖哩餐買1送1！三商雲端廚房　一次吃三商巧福＋拿坡里

三商餐飲新品牌「三商餐飲Cloud Kitchen」首間門市於新北市板橋區新開幕，同時集結三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等4大品牌。同時店內還有以咖哩為主角的獨創品牌「咖意哩」。為慶祝開幕，即日起至12月7日期間，還有「指定咖哩餐點買1送1」的限時優惠。

「三商餐飲Cloud Kitchen」板橋三民門市，成立有「雲端廚房」，以共享廚房空間的概念，讓更多餐飲愛好者可以投入創業服務。並透過線上各類的外帶外送方式，滿足消費者的多元餐飲需求。目前店內設有三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等4大品牌，一次就能品嚐到牛肉麵、炸雞、炸豬排、丼飯等不同餐點。同時店內也創立以咖哩為主角的全新獨創雲端品牌「咖意哩」咖哩專賣店，主打濃郁、厚重的咖哩風味，增添消費者的選擇。