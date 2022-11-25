咖哩餐買1送1！三商雲端廚房　一次吃三商巧福＋拿坡里

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「三商餐飲Cloud Kitchen」創立以咖哩為主角的全新雲端品牌「咖意哩」。圖／三商餐飲提供
「三商餐飲Cloud Kitchen」創立以咖哩為主角的全新雲端品牌「咖意哩」。圖／三商餐飲提供

三商餐飲新品牌「三商餐飲Cloud Kitchen」首間門市於新北市板橋區新開幕，同時集結三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等4大品牌。同時店內還有以咖哩為主角的獨創品牌「咖意哩」。為慶祝開幕，即日起至12月7日期間，還有「指定咖哩餐點買1送1」的限時優惠。

「三商餐飲Cloud Kitchen」板橋三民門市，成立有「雲端廚房」，以共享廚房空間的概念，讓更多餐飲愛好者可以投入創業服務。並透過線上各類的外帶外送方式，滿足消費者的多元餐飲需求。目前店內設有三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等4大品牌，一次就能品嚐到牛肉麵、炸雞、炸豬排、丼飯等不同餐點。同時店內也創立以咖哩為主角的全新獨創雲端品牌「咖意哩」咖哩專賣店，主打濃郁、厚重的咖哩風味，增添消費者的選擇。

為慶祝新開幕，即日起至12月7日期間，「咖意哩」的4款指定招牌餐點可享外送平台「買1送1」優惠，包括精燉牛肉咖哩（169元）、腰內肉咖哩（159元）、雪花牛咖哩（149元）、唐揚雞丁咖哩（139元）均適用。

三商餐飲Cloud Kitchen一次就能買到三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等4大品牌產品。圖／三商餐飲提供
三商餐飲Cloud Kitchen一次就能買到三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等4大品牌產品。圖／三商餐飲提供

品牌 共享廚房

延伸閱讀

催生外送平台管理自治條例 外送員雨中挺陳清龍

馬來西亞／Nasi&Mee推大頭蝦咖裡麵 深受饕客喜愛

盧奕緁／熊貓遭重罰兩百萬，都是「店內價」與「外帶自取優惠」惹的禍？

高CP值南洋美食！ 錢都吉哆火鍋「亞洲美食節」 誠記、波記、文慶雞、池先生多國饗宴登場

相關新聞

健保看病要變貴了！部分負擔新制 擬明年上路

受疫情暫緩上路的健保部分負擔新制，衛福部部長薛瑞元昨首度表態可能「明年第一季」上路。至於旅外國人停復保機制曾拋出有意取消...

11月就爆禽流感 農委會：嚴峻考驗

農委會畜產試驗所位於宜蘭五結鄉的養鴨中心，日前驗出我國首例高病原性禽流感Ｈ５Ｎ１亞型病毒，五千多隻種鴨遭撲殺。農委會副主...

立委建議學校午餐白帶魚換石斑 陳吉仲：這次先不考慮

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次(每月...

瘦瘦筆「易週糖」斷貨了 衛福部長薛瑞元請醫師這樣做

「瘦瘦筆」有助糖尿病患者控制血糖，更有減重效果，讓許多民眾自費購買用於減重，本報今獨家報導，瘦瘦筆「易週糖」全球缺貨，造...

天災「官說了算」 專家質疑程序不正義

台南的洋香瓜出現「瘋欉」（病蟲害、無法繼續生長），農委會農糧署和農改場人員勘災，認定是因田間管理不佳導致病蟲害，無法辦理...

168間歇性斷食夯 美專家研究：日吃一餐早逝風險多30%

近幾年間歇性斷食（Intermittent Fasting）風潮燒進台灣，不論是168斷食或52斷食法都深受民眾歡迎。不過近期一項研究顯示，一日只吃一餐的人比吃三餐的人更可能早逝，死亡率甚至高出30%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。