台北婦女館舉辦女力送暖活動 邀33位女性拋磚引玉

台灣永續經營發展協會昨在台北婦女館舉辦女力送暖記者會，邀前民眾黨立委蔡壁如、health inventor創辦人趙玉萍等人參加，鼓勵女性創造自己力量，且支持弱勢團體，拋磚引玉在歲末時捐款到社福團體，讓弱勢族群能過個好年。

台灣永續經營發展協會林蓁表示，很多社福機構近年募款都很困難，集結33位有故事的女性，透過她們的故事和經歷，號召大家參與，共同關懷弱勢，期待台北能出現首都女市長。

蔡壁如表示，現代女性普遍忙碌，如何做好時間管理十分重要；health inventor創辦人趙玉萍也贊同，長期間在各國穿梭，她說自己常回到台灣後不到兩小時，將行李從冬裝換成夏裝，又馬上搭機出國，對於時間把控很有心得，「一魚多吃」心法節省時間，比方常到各處演講，邀約的主題大同小異，她乾脆自掏腰包請影像團隊製作精華影片，在演說場合先放映，再加入新觀點並配合現場提問，能更有效發揮效果，並激盪更多火花，這些創意和努力都是勇敢女力的展現。

趙玉萍說，health inventor在疫情期間與臺北市立聯合醫院創新研發的「COVID19-AI360智能決策儀表板」獲第17屆國家新創獎，曾參與北市的新冠疫情戰役，當時台北市一群退休醫護人員組成「健康關懷天使大隊」，前台北市副市長黃珊珊就是發起人。

黃珊珊昨進行掃街拜票無法到場，錄製影片祝福，她在影片中說，隨著時代進步，看到女性促進經濟、轉動社會的價值，女性獨有的能力與特質往往成為激盪創新火花的關鍵；盼未來能透過更多更好的政策和相關配套措施，讓少子化的議題真能切打動女性想生的意願，以及實現對女性學生友善生理期的教育推廣。

黃珊珊說，在「33女力送暖」活動中看到女性力量，除經濟獨立、思維獨立、行動獨立且創新自主力外，也不吝發光發熱，號召各界對廣大弱勢族群貼心送暖；女性展現力量，象徵社會與時代的進步，盼齊力發揮更多溫柔包容關懷的力量。