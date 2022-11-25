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健保看病要變貴了！部分負擔新制 擬明年上路

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部部長薛瑞元昨首度表態，健保部分負擔新制可能「明年第一季」上路。 圖╱聯合報系資料照
衛福部部長薛瑞元昨首度表態，健保部分負擔新制可能「明年第一季」上路。 圖╱聯合報系資料照

受疫情暫緩上路的健保部分負擔新制，衛福部部長薛瑞元昨首度表態可能「明年第一季」上路。至於旅外國人停復保機制曾拋出有意取消，衛福部目前則擬將停復保機制納入健保法修法，已展開討論，將通盤考量。

原訂今年五月十五日上路的健保部分負擔，民眾看診將增加花費，但受疫情影響，上路時間一延再延。薛瑞元說，上路前希望給醫療院所一個月以上修改程式，上路時間可能落在明年第一季，「但確定時間還沒有辦法抓」，主因是國內經濟復甦情形還不確定，仍有變數。

薛瑞元說，部分負擔新制每年將挹注健保約百億元，對健保財務影響不大，主要是讓民眾有付費概念，減少健保浪費。健保署長李伯璋也說，民眾對醫療行為將有不同考量，如少看一次門診即可為健保省下三七八億點，並透過醫病共享決策與醫師溝通，提升醫療品質。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，薛瑞元曾說上路時程約在今年底至明年初，如今看來又延後了，但希望新制上路後，對弱勢族群就醫權益是否受阻礙，應追蹤注意。

攸關旅外國人停復保相關規定修正進度，衛福部社會保險司長商東福說，相關討論已納入健保法修法小組議題，將會進行全盤考量，包括針對旅外國人投保是否要增設新的類別，或保費應收多少，或有無特殊族群須納入停付保等，都會開放討論進行評估。

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