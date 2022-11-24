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用畫改變世界 土耳其色盲藝術家為校園添繽紛

聯合新聞網／ 台北訊
周大觀文教基金會邀法提．庫屈克（中）獻畫台灣。主辦單位/提供
周大觀文教基金會邀法提．庫屈克（中）獻畫台灣。主辦單位/提供

行遍十多國，畫遍二百多所偏鄉學校的土耳其色盲藝術家法提．庫屈克，第四次來台，並由周大觀文教基金會與台灣厚道社會服務聯合會主辦的「用畫改變世界」畫展公益展出，即日起至12月3日在Hi-Q褐藻生活館展出，歡迎民眾前往欣賞，感受其「化畫為愛．畫遍世界」的熱情與色彩。

在台灣、仍有許多偏鄉的孩子，在獲得正規教育以外的學習資源是有限的，周大觀文教基金會永續推動「讓台灣的愛感動世界」，並提倡「天生我材必有用」，創辦人周進華、董事長郭盈蘭持續推動台灣頭尾新亮點活動，讓偏鄉美學教育引領孩子們揮灑出夢想起飛的色彩，鼓勵生命的無限可能。

此次展出的作品，是法提以畫換宿、當繪畫志工，走訪俄羅斯、烏克蘭、哈薩克與日本等國的所見所聞。法提被問到最希望繼續去服務的地方，他的回答是：「台灣。」，因為他很在乎「人」的互動，而多次來台，也確實感受到台灣最美的風景就是人，日前亦在屏東崎峰國小的地面，留下一幅可愛的畫作，為校園增添繽紛氣息。

除了畫作義賣所得將全數捐予花東原民小學，周進華也宣布：「彩繪臺灣東北角多元多樣生態」活動將於27日正式啟動，法提．庫屈克會前往新北市貢寮區「捷年台北一莊燈籠莊園」彩繪臺灣生物和植物，畫出對台灣的愛。

偏鄉學校 畫作 俄羅斯 貢寮

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