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168間歇性斷食夯 美專家研究：日吃一餐早逝風險多30%

聯合新聞網／ 綜合報導
一項研究指出，實施間歇性斷食者如每日僅吃一餐會比吃三餐者死亡率還高。示意圖／ingimage
一項研究指出，實施間歇性斷食者如每日僅吃一餐會比吃三餐者死亡率還高。示意圖／ingimage

近幾年間歇性斷食（Intermittent Fasting）風潮燒進台灣，不論是168斷食或52斷食法都深受民眾歡迎。不過近期一項研究顯示，一日只吃一餐的人比吃三餐的人更可能早逝，死亡率甚至高出30%。

間歇性斷食通常分為兩種，一種是將進食時間縮短到8小時之內，其他16小時禁食的「168斷食」；另一種則是一週中有2天只攝取500-600大卡，剩下5天正常進食的「52斷食」。推崇間歇性斷食的人通常認為使用間歇性斷食法可以讓人更長壽。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國田納西大學的專家進行了一項研究，24000名受試者來自全美各州，年齡皆為40歲以上。研究團隊從1999年開始追蹤這群受試者到2014年。在長達15年的研究後，專家發現每天只吃一餐的受試者不只全因死亡率較高，罹患心臟病死亡的風險也高出83%。

研究指出，即使只吃一餐的受試者固定運動，攝取的食物內容也很健康，也不菸不酒，但全因死亡率仍比吃三餐的受試者高。截至研究結束時，受試者中有4175人死亡，其中878人死於心臟病。不吃早餐的受試者罹患心臟病的死亡的風險比吃三餐者高出40%，但全因死亡率仍相同。

該團隊認為，一日兩到三餐才是更健康的選擇，不吃早餐的受試者較容易罹患心血管疾病，不吃午餐或晚餐的受試者則增加了其他原因造成的死亡風險。研究資深作者魏寶表示，這項發現是基於數據得出的觀察結果，不代表斷食跟死亡率一定有因果關係，但從研究結果可以推論，進餐時間與新陳代謝息息相關。

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