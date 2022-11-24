影╱5G變出虛擬貓咪 音樂劇「向左走向右走」推心電感應版

兩廳院近年加速數位轉型。繼2021年首次以大型戶外跨域展演「神不在的小鎮」，吸引線上線下逾25萬觀眾；再度推出結合經典音樂劇與5G數位科技的幾米音樂劇「向左走向右走」，27日起一連演出8場，將音樂劇推向另一個觀演新境界，8場演出已近乎完售。

「向左走向右走」音樂劇改編自幾米同名暢銷繪本，由人力飛行劇團藝術總監黎煥雄編導、陳建騏擔任音樂總監，描述一對因命運總是錯身而過的單身男女，揪心動人的情節自2008年首演至今，累積無數劇迷。男女主角魏如萱與蔡旻佑於2013年起，以「離開小姐Ｌ」和「遺憾先生Ｒ」搭檔、默契十足。此次推出心電感應版，音樂總監陳建騏、創作歌手HUSH與男主角蔡旻佑特別創作三首全新歌曲。

「向左走向右走」心電感應版所運用的數位科技，包括動態捕捉結合擴增實境(AR)應用，在國家戲劇院的場域內達成異地共演的效果。由幾米繪本中的貓咪發展而出的虛擬分身貓，將由動捕演員在劇場外的大廳同步演出。此外也透過科技，讓鏡框式演出跳脫劇場平面視角，引領觀眾進入無限變幻的劇場空間。資策會偕同國內逾10家網通業者，在兩廳院建置亞洲覆蓋面積最廣的毫米波5G專網，讓「向左走向右走」運用的數位科技得以實現。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，過去兩年，兩廳院都在學習5G轉型。有人問她，兩廳院推5G是否要揚棄劇場的現場感？但她認為，「現場感」是一種連結、讓觀眾可以透過「連結」感到激動和不可自拔；而科技也可以創造這種連結、同時擴增觀眾的體驗。數位發展部部長唐鳳表示，不管研發出甚麼樣的技術，都必須按照藝術和創作者的需求，結合新創研發出技術。

黎煥雄表示，幾米的「向左走向右走」是強調幸福感的一本書，單線的劇情引起巨大的共鳴。劇場版則架構了一個虛實相間的空間，意外獲得支持，走了十幾年。他用「充滿驚喜」形容此次的心電感應版，透過異地共演等數位科技，讓幾米的二元圖畫變成虛實交錯的三次元思維。

文化部政務次長蕭宗煌表示，疫情期間文化部推出「積極性藝文紓困計畫補助」，強調「人才不流失、創作不中斷、數位再進化」，相信數位科技會是未來文化產業與藝術創作的亮點。

●幾米音樂劇「向左走向右走」心電感應版將於11月27日至12月4日於國家戲劇院演出，12月2日特別規劃舞台導覽活動，帶領觀眾體驗劇場5G的技術運用。詳細節目資訊請見官網： https://bit.ly/3CrVHYa。