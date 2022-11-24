立委建議學校午餐白帶魚換石斑 陳吉仲：這次先不考慮

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次(每月1次)石斑魚；但傳出部分教育局及團膳業者收到消息，說石斑魚供應不及，有的學校已經要吃第二次，而有些學校一次都還沒吃到。

立委黃國書今在立法院教育委員會說，距離本學期結束只剩2個月左右，但仍有學校還沒吃石斑，建議以「無刺白帶魚捲」來替代，同樣都被中國大陸暫停進口；教育部長潘文忠說，教育部對漁產並不熟悉，這部分得再與農委會討論。

農委會主委陳吉仲今天參加「促進國內企業認購國產農產品」記者會，他說，各縣市招標業者不一，因此進度不一，會加強石斑魚調度；供餐足夠、營養均衡才最重要，未來學校午餐可考慮各式各樣水產品，也包含白帶魚，但白帶魚不在這次裡面。

陳吉仲說，現在全力做石斑魚調度，每個縣市的進度不一，不同區域招標業者也不同；重點在媒合石斑魚的生產漁民，透過加工處理，盡量提供給全國3600多所學校；這是調度問題，會盡量來配合。

陳吉仲表示，石斑魚額外供給學校午餐來增加一道菜，未來學校午餐本來就可以增加水產品供應，要搭配食農教育，讓學校午餐不只是小朋友吃到在地的食材，還可以讓他了解食材的來源。

陳吉仲說，潘文忠部長很樂意支持食農教育，若學校有戶外教學，農委會樂意提供農教育的場域，戶外教學出發點，反而讓學習效果更好。