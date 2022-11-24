快訊

鄭州富士康「暴動」？防疫封控與津貼不公引發的警民衝突

立委建議學校午餐白帶魚換石斑 陳吉仲：這次先不考慮

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者許正宏／攝影
農委會主委陳吉仲。記者許正宏／攝影

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次(每月1次)石斑魚；但傳出部分教育局及團膳業者收到消息，說石斑魚供應不及，有的學校已經要吃第二次，而有些學校一次都還沒吃到。

立委黃國書今在立法院教育委員會說，距離本學期結束只剩2個月左右，但仍有學校還沒吃石斑，建議以「無刺白帶魚捲」來替代，同樣都被中國大陸暫停進口；教育部長潘文忠說，教育部對漁產並不熟悉，這部分得再與農委會討論。

農委會主委陳吉仲今天參加「促進國內企業認購國產農產品」記者會，他說，各縣市招標業者不一，因此進度不一，會加強石斑魚調度；供餐足夠、營養均衡才最重要，未來學校午餐可考慮各式各樣水產品，也包含白帶魚，但白帶魚不在這次裡面。

陳吉仲說，現在全力做石斑魚調度，每個縣市的進度不一，不同區域招標業者也不同；重點在媒合石斑魚的生產漁民，透過加工處理，盡量提供給全國3600多所學校；這是調度問題，會盡量來配合。

陳吉仲表示，石斑魚額外供給學校午餐來增加一道菜，未來學校午餐本來就可以增加水產品供應，要搭配食農教育，讓學校午餐不只是小朋友吃到在地的食材，還可以讓他了解食材的來源。

陳吉仲說，潘文忠部長很樂意支持食農教育，若學校有戶外教學，農委會樂意提供農教育的場域，戶外教學出發點，反而讓學習效果更好。

農委會 陳吉仲 食農教育

延伸閱讀

教長允班班吃石斑一定有4次 陳吉仲：加強調度

天然災害補助 陳吉仲：會尊重專業「從來沒有爭議過」

洋香瓜認定災損聽陳吉仲的？ 農委會：會尊重第一線農改場判斷

斗南農友生產優質米外銷澳洲 在日本餐廳點這個吃得到

相關新聞

一張圖看選舉日天氣！降雨區域出爐 下周低探18度

受到華南雲雨區東移的影響，北台灣今降雨明顯，氣象局表示，明天上午隨著東北季風減弱，北台灣氣溫會稍微回升，儘管白天降雨會有...

瘦瘦筆「易週糖」斷貨了 衛福部長薛瑞元請醫師這樣做

「瘦瘦筆」有助糖尿病患者控制血糖，更有減重效果，讓許多民眾自費購買用於減重，本報今獨家報導，瘦瘦筆「易週糖」全球缺貨，造...

會計師返鄉變青農 養鵝養出好生意！蔡英地翻轉人生下半場

以唐朝詩人駱賓王《詠鵝》詩中的「鵝、鵝、鵝，曲項向天歌」，蔡英地為公司取名「向天歌創新農業」。不只是養鵝，而是志在建立一套青農可返鄉發展的產業模式。

瘦瘦筆斷貨影響25萬糖友 食藥署：生產問題全球缺貨

本報今獨家報導，瘦瘦筆「易週糖」全球缺貨，造成國內已經斷貨，受影響糖尿病友高達25萬人，衛福部長薛瑞元表示，讓想減重的人...

大S送回汪小菲千萬床墊被割爛 新北市府火速開箱破碎神器

汪小菲與大S兩人離婚後，昨日大S將千萬床墊送回S HOTEL，飯店則花費1萬5千元雇工將床墊割個粉碎，床墊界勞斯萊斯在民...

投票日前出現返鄉潮 客運多班僅剩零星座位

11月26日就是九合一大選，明天下午起也出現返鄉潮，客運業者表示，訂位狀況本來一直很冷清，但本週起訂位熱絡，南下多個班次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。