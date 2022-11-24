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周末雨勢趨緩 氣溫回升 28、29日北部高溫將達30度

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
東北季風及華南雲雨區東移影響，今明兩天中部以北雨勢不斷。周末東北季風明顯減弱，氣溫回升，28、29日北部高溫將達30度左右。記者侯永全／攝影
東北季風及華南雲雨區東移影響，今明兩天中部以北雨勢不斷。周末東北季風明顯減弱，氣溫回升，28、29日北部高溫將達30度左右。記者侯永全／攝影

今明兩天受華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部會有較大雨勢，周六投票日水氣減少，氣溫逐漸回升，周末將會是較穩定的天氣。下周二傍晚起將有一波夾帶冷空氣的東北季風南下，各地氣溫驟降，中部以北低溫僅20度左右。

東北季風及華南雲雨區東移影響，今天北部、東北部、中部及東部山區有局部大雨發生機率。明天仍受華南雲雨區影響，中部以北及花東地區會有短暫雨，山區會有局部較大雨勢，南部則是多雲到晴的天氣。明日白天稍回溫，中部以北高溫約26度左右，南部高溫達30左右。周日起東北季風明顯減弱，氣溫再度上升，28、29日北部高溫也會達30度。

周六投票日水氣減少，不過中部以北仍可能會有局部短暫雨。周日天氣更為穩定，僅大台北山區及東半部會有局部短暫雨，28、29兩天各地為多雲到晴的好天氣。不過29日傍晚起，夾帶冷空氣的東北季風南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，氣溫下降，30日起，中部以北低溫將下探至18度左右。

今明兩天受華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部會有較大雨勢，周六投票日水氣減少，氣溫逐漸回升，周末將會是較穩定的天氣。記者侯永全／攝影
今明兩天受華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部會有較大雨勢，周六投票日水氣減少，氣溫逐漸回升，周末將會是較穩定的天氣。記者侯永全／攝影

東北季風 高溫

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