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瘦瘦筆斷貨影響25萬糖友 食藥署：生產問題全球缺貨

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
俗稱「瘦瘦筆」易週糖大缺貨，食藥署表示，廠商為生產出問題，導致全球供應不足。記者唐秀麗／攝影
俗稱「瘦瘦筆」易週糖大缺貨，食藥署表示，廠商為生產出問題，導致全球供應不足。記者唐秀麗／攝影

本報今獨家報導，瘦瘦筆「易週糖」全球缺貨，造成國內已經斷貨，受影響糖尿病友高達25萬人，衛福部長薛瑞元表示，讓想減重的人「趨之若鶩」，造成缺貨。食藥署藥品組科長楊博文表示，根據廠商回報為生產問題，全球供應都有問題，因此短期內無法滿足台灣的需求量。

「瘦瘦筆」有助糖尿病患者控制血糖，更有減重效果，讓許多民眾自費購買用於減重。食藥署今發布新聞稿指出，台灣核准使用於體重控制的腸泌素皮下注射劑，僅有一項含liraglutide的藥品；其餘semaglutide、dulaglutide、liraglutide、lixisenatide等多項成分，則核准適用於第二型糖尿病治療。

楊博文表示，目前供貨不足的藥品，為國內核准類升糖素胜肽-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists）皮下注射劑藥品，須每週施打含semaglutide或dulaglutide成分藥品，主要准用於第二型糖尿病治療。

楊博文說明，該產品目前仍持續輸入中，但廠商回報，目前生產問題導致全球供應不足，因此仍採「控貨供應」給醫療機構為主。

「目前臨床上仍有其他相同效果的藥品可供替代。」楊博文提醒，醫師及醫療機構應優先使用該藥物於第二型糖尿病治療，也可依病人情況，給予其他治療糖尿病藥品替代。

糖尿病 減重 食藥署

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