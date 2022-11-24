一張圖看選舉日天氣！降雨區域出爐 下周低探18度

受到華南雲雨區東移的影響，北台灣今降雨明顯，氣象局表示，明天上午隨著東北季風減弱，北台灣氣溫會稍微回升，儘管白天降雨會有一個空擋，但到了下午，中部以北、東半部則會有較明顯雨勢；此外，這波華南雲雨區會一路影響到選舉日周六（26日）清晨，北台灣、東半部有雨，其他地區則為多雲的天氣。

氣象局表示，明天受到華南雲雨區東移的影響，下半天水氣變多，中部以北、東半部會有較大雨勢，花東地區也會將與，南部則有零星降雨，溫度方面，由於東北季風減弱，白天高溫明顯回升，北部、東半部、中北部高溫都在26、27度，其他地區則是28至32度，低溫各地大多維持在21至23度左右。

氣象局表示，這波華南雲雨區將一路影響到26日清晨，由於26日當天東北季風增強，屆時北台灣高溫將明顯下降，雨勢則以北部、東北部為主，其他地區為多雲的天氣。

氣象局也提到，周日（27日）隨著東北季風減弱，北台灣氣溫回升，僅剩東半部、大台北山區還是有些局部降雨，其他地區則是多雲到晴的天氣；下周一、二(28、29日)，白天屬於東南風的環境，各地都是多雲到晴的天氣型態為主，只有東半部、恆春半島有局部降雨。

不過氣象局也提醒，下一波東北季風增強的時間點是在下周二(29日)晚間，一路持續到3日，4日就會稍微減弱，由於這波東北季風強度較前幾波較強，最冷時間點預估將落在下周三(1日)晚間到下周四(2日)清晨，屆時中部以北、東北部氣溫僅18至20度，其他地區則是21至22度。

實際上，這幾天天氣濕搭搭，中央氣象局長鄭明典也在臉書上表示，這是典型春季天氣型態，連春天的花都先開了，現在都還沒看到冬季的特徵。

氣象局解釋，華南雲雨區是冷熱交替時會出現的現象，主要是北方冷空氣不強，南方勢力比較強時，華南地區就會有南北鋒的交會，導致雲雨帶產生，這個情形不管是春天，還是秋天轉入冬天時，都是很常發生的情形，就是屬於天氣的過渡期。

氣象專家賈新興則認為，台灣冬天一般來說都是12月1日至隔年2月，過去幾年來說，11月、12月有些水氣進來的情況也曾經出現過，所以沒有太過特別。至於長期趨勢來看，受到全球暖化因素影響，本來就是讓這種夏天愈來愈長，冬天愈來愈短，季節過度轉換不明顯的狀況正在發生，所以不用特別擔心。

賈新興也提到，因為地球發燒，大家雖然知道會出現極端氣候，但到底頻率如何、有多極端，這些資料都不清楚，這些反而才是要注意的地方。